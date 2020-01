FC Lennestadt holt den Stadtpokal zurück

Der Hallenfußball-Stadtpokal von Lennestadt steht nach einem Jahr Pause wieder in der Vereinsvitrine des FC Lennestadt.

Der hohe Turnierfavorit setzte sich mit weißer Weste, das heißt mit acht Siegen in acht Spielen durch. Das Finale gewann der Westfalenligist durch zwei Tore von Christian Schmidt, davon ein Neunmeter kurz vor der Schlusssirene, verdient mit 2:0 gegen Titelverteidiger SSV Elspe. Damit nahm der FCL erfolgreich Revanche für die Endspielniederlage vom Vorjahr.

Gleichzeitig ist der FC Lennestadt damit Ausrichter des 32. Kreishallenmasters-Turnier am 26. Januar in der Halle auf’m Ohl in Meggen.

FCL-Trainer Jürgen Winkel freute sich sehr über den Triumph in seinem letzten Stadtpokalturnier für den FC Lennestadt: „Es war das erwartet schwere Turnier. Jeder erwartet, dass wir als klassenhöchste Mannschaft gewinnen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Am Samstag haben wir uns zwar etwas schwer getan und zwei Spiele nur mit 1:0 gewonnen. Aber insgesamt haben wir guten Hallenfußball gezeigt und uns am Ende souverän durchgesetzt.“

Er freue sich auch, so Jürgen Winkel, dass der FC Lennestadt nun das Masters-Turnier austragen dürfe. „Das ist sehr wichtig für den Verein. Wir haben uns der vergangenen Woche geschworen, dass wir dem Verein gegenüber alles tun werden, damit er das Master-Turnier ausrichten kann“, so Winkel.

Dass der SSV Elspe erneut im Finale stehen würde, damit hatten nicht viele Zuschauer vor Beginn des zweiten Turniertages gerechnet. Ganz vorn auf den Tippzetteln stand RW Lennestadt. Der A-Kreisliga-Spitzenreiter gewann wie der FCL alle Vorrundenspiele und auch die beiden ersten Spiele der Entscheidungsrunde am Sonntag.

Doch dann gab es im „Finale“ um den Gruppensieg eine krachende 0:6-Packung gegen die SG Saalhausen/Oberhundem, die damit als Gruppensieger ins Halbfinale einzog. RWL musste als Zweiter der Gruppe B gegen den FC Lennestadt ran und verlor mit 0:2.

SG „verschenkt“ Finale gleich zwei Mal

Im zweiten Halbfinale hatte Saalhausen/Oberhundem gleich zwei Mal alle Trümpfe in der Hand. Zunächst in der normalen Spielzeit. Da sah Elspes Torwart Kevin Schilch beim Stand von 2:1 für die SG wegen Handspiels vor dem Strafraum die Rote Karte. Doch Saalhausen/Oberhundem konnte das nicht nutzen. Stattdessen erzielte Louis Wittwer das 1:1 für Elspe. Und auch im Neunmeterschießen führte Saalhausen/Oberhundem nach einem Elsper Fehlschuss. Doch der folgende SG-Schuss von Recica aus dem Stand war nicht einmal als Rückgabe zu bezeichnen und sorgte für so manches Kopfschütteln.

So drehte Elspe den Spieß um und gewann mit 4:3. Kleines Trostpflaster für Saalhausen(/Oberhundem war der 3:1-Sieg nach Neunmeterschießen im Spiel um Platz drei über RWL. „Insgesamt bin ich schon zufrieden. Wir haben uns super verkauft. Aber es war mehr drin. Im Halbfinale waren wir nicht in der Lage, in Überzahl das 3:1 zumachen. Und die Art und Weise, wir wir dann das Neunmeterschießen verschenkt haben, ist schon ärgerlich“, sagte SG-Trainer Nico Rettler.

Hochzufrieden war Elspes Trainer André Weigler: „Der FC Lennestadt hat verdient gewonnen. Glückwunsch. Ich bin megastolz auf meine Mannschaft, dass sie wieder das Finale erreicht hat. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Davor muss ich den Hut ziehen. Man muss bedenken, dass gegenüber dem Vorjahr sechs Spieler nicht mehr dabei waren und wir auch viele Verletzte hatten. Ich hoffe, dass wir den Schwung in den Abstiegskampf der Kreisliga A mitnehmen können.“