FC Lennestadt: Andreas Eickelmann und seine Meinung zur Saison 2021/22

Lennestadt. Andreas Eickelmann, Vorsitzender des FC Lennestadt, hält es für "unverantwortlich, wenn sie Erde Januar sagen würden, wir geben vier Wochen Vorbereitung, und dann legen wir los“.

Die erste Mannschaft des FC Lennestadt spielt in der Westfalenliga. Eickelmann: "In dem Punkt bin ich mit den meisten anderen höherklassigen Vereinen, mit denen ich gesprochen habe, einer Meinung“. Die Pause wird, egal wann sie endet, extrem lang sein. Erschwerend kommt hinzu, dass die Möglichkeit wegfällt, in der Halle zu trainieren. Zumindest diese Option hatte es in all den Wintern zuvor gegeben. „Man sieht zwar viele Fußballer in den Wäldern herumlaufen", hat Eickelmann beobachtet, "aber die so in die Saison zu schicken, und ihnen dann englische Wochen abzuverlangen, hat eine solche Belastung zur Folge, das dass es Verletzte nur so hagelt.“

Über eines ist sich Eickelmann im Klaren: „Das hört sich jetzt natürlich blöde an, wenn ich das als Tabellenletzter sage. Aber ich habe ich auch nichts dazu gesagt, als wir Tabellenfünfter waren in der letzten Saison und uns auch abgewürgt haben. Meine Meinung ist: Wir sollen das alles platt machen, und die Saison zu einem vernünftigen Zeitpunkt im Sommer neu starten. Das was sie jetzt machen, ist doch nur ungerecht“.

Zwei Spieler hören im Sommer auf

An diesem Mittwoch setzen sich Andreas Eickelmann und Andreas Friedrichs, sportlicher Leiter des FC Lennestadt, zusammen. Anlass ist die Kaderplanung für die kommende Saison. Doch schon vorher stehen Personalien beim Fußball-Westfalenligisten fest. So werden Nils Hochstein und Björn Gödde in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei Hochstein sind es gesundheitliche Gründe (Bandscheibe), bei Gödde familiäre. Das ergaben die Gespräche, die der FCL bereits vor Weihnachten mit allen Spielern geführt hat. Ansonsten habe der Verein außer Maurice Dobbener keine Abgänge zu verzeichnen, fasst Andreas Eickelmann den aktuellen Stand zusammen. „Wir werden möglicherweise ein paar dabei haben, die kürzer treten wollen. Aber zwanzig Mann haben wir auf jeden Fall stehen.

Ein Neuzugang ist Tizian Wiesemann. Der 19-jährige Torhüter kommt von dem B-Kreisligisten SG Saalhausen/Oberhundem. „Er möchte gerne ein gutes Torwarttraining haben, möchte sich weiterentwickeln, er ist ein ganz junger Bursche,“ schilderte Andreas Eickelmann. Und ein Stück weit Sicherheit verleiht er dem Trainer Jan Hüttemann auch. Oder wie es Andreas Eickelmann mit Blick auf die Wichtigkeit des Stammtorwarts ausdrückte: „Wenn Kevin Schulte was passiert, dann wäre das schon eine mittlere Katastrophe“.

Zurzeit befinden sich die FCL-Spieler im Online-Training. Und das einmal pro Woche. „Das macht unser Trainer Jan Hüttemann sehr, sehr gut“, weiß Andreas Eickelmann, der diese Einheiten in der heimischen Stube auch schon live mitverfolgt hat, weil sein Sohn Samuel zum Kader der ersten Mannschaft gehört. Die Spieler haben ein Programm bekommen, und das wird dann einmal die Woche abgeglichen. Eickelmann lacht: „Nachher trinken sie ein Fläschchen Bier zusammen. So haben sie ein bisschen Kontakt“.