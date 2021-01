FC Langenei/Kickenbach: Benedikt Kürpick kommt im Sommer

Langenei/Kickenbach. Der FC Langenei/Kickenbach verpflichtet für 2021/22 mit Benedikt Kürpick einen Trainer neben Spielertrainer David Richter.

Angedacht ist, dass sich Benedikt Kürpick als gleichberechtigter Trainer auf die Rolle an der Seitenlinie konzentriert und nur im personellen Notfall selbst die Fußballschuhe schnüren wird. Der 30-jährige Altenhundemer ist derzeit Spieler in der Zweitvertretung des FC Lennestadt, die ebenfalls in der Kreisliga A beheimatet ist. Außerdem unterstützt Benedikt Kürpick aktuell als Co-Trainer in der A-Jugend das Trainerteam des Nachbarvereins. Er hatte mit ihr 2016 und 2019 das Kreispokalfinale gegen RW Hünsborn (1:2) beziehungsweise gegen den SC LWL 05 (0:5) erreicht. Ebenfalls im gleichen Jahr 2019 nahm er mit der FCL-Jugend an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teil. Das neue Trainer-Duo freut sich auf eine junge, aber mittlerweile eingespielte Mannschaft, die sich im oberen Drittel der Kreisliga A etablieren möchte.

Als weitere Verstärkung kann der FC Langenei/Kickenbach mit Jannik Saul-Tigges einen ersten Neuzugang für die neue Saison präsentieren. Der gebürtige Kickenbacher wechselt vom Ligarivalen FC Kirchhundem in den Käfig. Darüber hinaus hat der gesamte Kader die Zusage für die nächste Spielzeit gegeben, wie Marc Humpert, Leiter Fachbereich Verwaltung beim FC Langenei/Kickenbach, bekannt gab.