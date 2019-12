FC Altenhof hat Nachfolger für Trainer-Duo Mack und Hauke

Fußball-Bezirksligist FC Altenhof hat die Lücke, die sich ab Sommer 2020 auf dem Trainerposten der 1. Mannschaft auftut, geschlossen.

Ab der Saison 2020/21 wird das Spielertrainerduo Mike Brado und Jan Wycisk die Geschicke am Winterhagen leiten.

Mike Brado (32) war von 2016 bis 2019 als Co-Trainer und Spieler beim TuS Deuz beschäftigt. Als Spieler war Brado unter anderem in Erndtebrück, Betzdorf und lange Jahre in Hünsborn aktiv. Jan Wycsik (33) ist seit der Jugend beim FCA aktiv. Kaum ein anderer kennt den Verein und sein Umfeld so wie er. Wycisk hat die Mannschaft als Kapitän von der Kreisliga in die Landesliga geführt.

Beide spielen momentan aktiv beim FC Altenhof. „Brado und Wycisk setzen den Fokus ganz klar darauf, mit dem jetzigen Trainergespann Mack/Hauke die Saison 2019/20 positiv zu gestalten und den Klassenerhalt in der Bezirksliga 5 zu schaffen,“ so der Vorstand in einer Pressemitteilung.