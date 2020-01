Eugen Litter: „Wir wollen ganz oben mitspielen“

Da half er dem Traditionsverein in einer ganz schwierigen Situation. Der ehemalige 1. Vorsitzende Albert Hasenau hat ihn als „Glücksfall“ für den SV 04 bezeichnet. Am Saisonende hört Litter als Trainer in Attendorn auf. Wir sprachen mit dem 27-Jährigen, der immer noch der mit Abstand jüngste Übungsleiter der Bezirksliga 5 sein dürfte.

Sie wurden vor einigen Wochen schon zum dritten Mal an der Hüfte operiert. Wie geht es Ihnen?

Eugen Litter: Es geht mir sehr gut, danke. Ich bin schon wieder sehr fit auf den Beinen.

Ist Ihre Karriere als aktiver Fußballer damit beendet oder werden wir Sie noch einmal als Spieler auf dem Platz sehen?

Meine Karriere als aktiver Fußballer ist beendet. Für mich haben meine Gesundheit und meine Familie Vorrang.

Waren die Gespräche mit Ihnen und Ihrem Kollegen Bayram Celik wirklich so einvernehmlich, wie es der SV 04-Vorstand betont?

Ja, das waren die wirklich. Ich bedanke mich für das Vertrauen in der ganzen Zeit.

Sie waren in den letzten Jahren mehr als nur Spielertrainer beim SV 04 und haben den Laden, sprich die 1. Mannschaft, zusammengehalten. Hat es einen Zeitpunkt gegeben, wo Sie das Handtuch werfen wollten?

Nein, den hat es nie gegeben. Wer mich kennt weiß, dass so etwas nicht meine Art ist.

Was war der schwierigste Moment in Ihrer Trainerkarriere?

Das war der Start als Trainer. Es ist eine große Herausforderung, als junger Spieler und Trainer während des Spiels alles zu organisieren und vorne weg zu gehen.

Was war Ihr größter Erfolg als Trainer beziehungsweise als Spieler?

Dass wir trotz des Abstiegs alle als Freunde zusammengehalten haben und uns der negativen Gegebenheit gestellt haben. Der komplette Verein und der Vorstand standen hinter uns. Das ist und war sehr bemerkenswert.

Sie haben mal gesagt, dass sie für keinen anderen Verein als den SV 04 mehr spielen wollen. Bleibt es dabei?

Auf jeden Fall.

Wird es den Trainer Eugen Litter irgendwann noch einmal geben?

Ich hoffe doch sehr. Ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt.

Was sind die Ziele bis zu ihrem Abschied im Sommer 2020?

Wir wollen ganz oben mitspielen.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolgern Ralf Sonnenberg und Jasko Selimanjin?

Ich wünsche ihnen nur das Beste und vor allem viel Spaß. Das ist einfach eine geile Mannschaft.

Wie hat die Mannschaft darauf reagiert, dass Sie und Bayram Celik Ende der Saison aufhören? Bleibt sie zusammen?

Die haben schon aufgrund meiner privaten Situation etwas damit gerechnet. Ja, die Mannschaft bleibt bis auf wenige Ausnahmen zusammen.

Hat es Sie mitunter geärgert, dass der Fußball in einer wirtschaftlich so starken Stadt wie Attendorn eher eine untergeordnete Rolle spielt?

Die Wirtschaftslage lasse ich mal dahingestellt. Das allgemeine Desinteresse war sehr traurig. 70 Leute bei einem Derby in Neu-Listernohl sprechen für sich.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Die Zeit mit meiner Familie genießen..