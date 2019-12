Fretter. Er läuft und läuft und läuft, Und das auch noch mit 70 plus: Dirk Heimes vom Skiclub Fretter ist baumstark. Das passt zu seinem Beruf.

Dirk Heimes: Die Eiche unter den Leichtathleten

„Je oller, desto doller“, spricht sein ehemaliger Schützling Joachim Sasse, heute Cheftrainer beim Skiclub Fretter, voller Anerkennung über Dirk Heimes, „ohne ihn wäre ich vielleicht gar nicht zur Leichtathletik gekommen.“

In den ewigen Bestenlisten des DLV ist Dirk Heimes heute nicht (mehr) vertreten, und doch zählte er einmal zur erweiterten deutschen Spitzenklasse über 3000 Meter Hindernis. Der Mann aus dem Frettertal war in den 70er-Jahren baumstark. Das passt bestens zu seinem Beruf.

Testlauf bei Olympia 1972

Der heute 70-jährige Holzkaufmann war im Jahr der Olympischen Spiele 1972 in München bei einem Testlauf dabei. Und bei den Deutschen Meisterschaften 1975 qualifizierte er sich für den Endlauf in seiner Lieblingsdisziplin 3000 Meter Hindernis und wurde 13. in 8:55,6 Minuten. Einige Jahre später lief er mit 8:47,8 Bestzeit. Das ist heute noch Kreisrekord“, konstatiert Heimes stolz.

Natürlich ist Heimes auch auf den Distanzen ohne Hindernisse zuhause, aber er hat frühzeitig klare Prioritäten gesetzt. „Weil ich das stupide Rundenlaufen ohne Hindernisse hasse, lassen sich meine schlechten Zeiten auf den flachen Laufstrecken erklären“, gab er schon in den 70er-Jahren einmal für die Fachzeitschrift „Leichtathletik“ zum Besten. Doch das mit den „schlechten Zeiten“ ist natürlich sehr relativ. „Am liebsten“, ergänzte er dann, „laufe ich abwechslungsreiche Strecken, zum Beispiel im Wald.“

Sportbegeisterte Familie

Und so nebenbei kann er dabei auch immer wieder den erneuerbaren Rohstoff, auf den sein Betrieb angewiesen ist, unter die Lupe nehmen. Holz und Heimes, das ist fast ein Synonym. Er selbst, so Heimes, sei sportlich aus Eiche geschnitzt.

Das gilt wohl auch für seine Brüder. „Eine sportbegeisterte Familie. Bruder André war ein guter Zehnkämpfer und hält immer noch den Kreisrekord im Speerwerfen. Bruder Peter war ein sehr guter Langstreckler und hält den Kreisrekord über 25 Kilometer“, weiß Sasse. Wie meistens bei einer Sportlerkarriere lief nicht alles glatt. Zwei Knieoperationen, bedingt durch Fußball und Skispringen, haben den sportlichen Allrounder zur Leichtathletik geführt.

Skispringen? Damit hat alles angefangen. „Mein Papa hat mich mit vier Jahren auf die Ski gestellt, mit einer Kohlenschüppte ein Schanze gebaut und mit der Zeit wurden Sprünge daraus“, blickt der Geschäftsführer der „Heimes Holz GmbH“ auf die Anfänge zurück.

Dank seiner Laufleidenschaft machte er sich auch regional vorübergehend einen Namen in der Nordischen Kombination. Zu seinen größten sportlichen Erlebnissen zählt die Reise zum Boston-Marathon 1978, den er nach 2:36:15 Stunden auf einem Platz weit im Vorderfeld ankam. Ein absolutes Highlight eines Mannes, der nur einen Trainer kannte: sich selbst. Der Autodidakt zur Zeitschrift Leichtathletik 1975: „Ich trainiere nach eigenen Gesichtspunkten und habe nur einige Anregungen aus Büchern und Gesprächen übernommen.“

Es war das Jahr, als der Vater der sportlichen Heimes-Brüder bei einem Drachenflug tragisch ums Leben kam. Dirk Heimes musste mit seinem Bruder André den väterlichen Betrieb übernehmen. Trotz der gestiegenen beruflichen Beanspruchung waren die Trainingsumfänge im Winter hoch. Das waren schon mal bis zu 550 Kilometer im Monat. Das Pensum hat sich reduziert. „Je nach Lust und Laune, drei-, viermal pro Woche.“ Die Marathondistanz hat er mit 59 Jahren abgeschlossen.

Sportabzeichen? Locker!

Jetzt ist er 70 Jahre, und der Techniker kommt immer wieder durch. „Ich habe mich meiner Hürdentechnik über die Hindernisse erinnert“, erzählt er, schließlich ist er auch schon über 400 Meter Hürden gestartet. Mit 60,0 Sekunden aus dem Jahr 1977 steht er noch immer auf Platz 3 der ewigen Kreisbestenliste.

Seine ungebrochene Motivation führte ihn kürzlich nach Leinefelde, zu den Deutschen Seniorenmeisterschaften über 300 Meter Hürden. Ergebnis: Aufgegeben. „Es war kurz vor dem Start. Kalt. Regen. Ich habe alle guten Vorsätze zum Aufwärmen ignoriert. Zerrung.“

Das Sportabzeichen schafft er „locker aus der Hose, es kostet nur etwas Überwindung.“ 54 Mal hat er sich überwunden. Da hat er immer noch Biss. Die Zukunft der Leichtathletik sieht er nicht rosig. „Bei vielen Athleten fehlt der Biss, es gibt zu viele Ausweichsportarten.“ Diese Aussage stammt aus dem Jahr 1975 und hat für Heimes heute mehr denn je Gültigkeit.