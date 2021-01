Die "Rudelturner" erobern den Kreis Olpe

Das "Rudelturnen", hier ein Foto vom Auftakt 2020 im Freibad Geisweid, kommt in diesem Jahr auch in den Kreis Olpe.

Siegen/Olpe. Das in Siegen sehr beliebte "Rudelturnen", gemeinsamer Sport unter freiem Himmel nach Feierabend, kommt 2021 auch in den Kreis Olpe.

Es ist ein Selbstläufer geworden, das Sommer-Workout „Rudelturnen“ im Kreis Siegen-Wittgenstein. Trotz der Corona-Pandemie war es auch im vergangenen Jahr bei den Sportbegeisterten sehr beliebt. 15 Veranstaltungen stellte das Organisationsteam mit Guido Müller und Stefan Fuckert an der Spitze auf die Beine, natürlich unter den damals gültigen Hygienebedingungen.

Weil die Begeisterung ungebrochen ist, wird es natürlich auch in diesem Jahr das gemeinsame Sporttreiben in entspannter Atmosphäre unter freiem Himmel geben. Und das „Rudelturnen“ wird sogar ausgebaut: 19 Workouts mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten sind in Planung. Erstmals soll auch im (südlichen) Kreis Olpe „gerudelt“ werden.

Schlosspark, Unteres Schloss, Rathausvorplatz, Treppenanlage am Siegufer – es gibt für das „Rudelturnen“ viele schöne Plätze. Für 2021 suchen die Organisatoren aber auch nach neuen Standorten im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Kreis Olpe.

