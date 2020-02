Dank Olympiasieger: Skisprung-Boom bricht 1969 in Dahl aus

Im Kirchhundemer Land hätte man so etwas vermutet. Auch am Fahlenscheid, auf der Hohen Bracht oder in Schliprüthen. Nicht aber in Dahl/Friedrichsthal. Die Rede ist von einer Sprungschanze.

Es war ein Wintermärchen in einem Märchenwinter. 1969/70, vor 50 Jahren, spielte es, und das auch nur eine Saison lang. Die Einmaligkeit, die Exklusivität dieser kurzen Episode ist der Grund dafür, dass die Männer, die damals maßgeblich beteiligt waren, heute noch gestochen scharfe Erinnerungen an jene Monate haben, die es danach so nie wieder geben sollte.

Museen des Skisports

Alois Eich, Josef Kirsch, dessen Bruder Martin Kirsch und Josef Häner spielten die Hauptrollen. Alle vier sind heute über 70 Jahre. Alois Eich führt uns durch sein Anwesen in Dahl/Friedrichsthal. Die Kellerwände sind mit Urkunden zugepflastert, der Dachboden und das Gartenhäuschen sind Museen des Skisports.

Dort stehen Bretter mit abenteuerlichen Bindungen, mit Lederriemen, Haken und Ösen. Langlauf-Skier, Sprung-Skier, Kinder-Skier. Alois Eich war und ist ein Sport-Enthusiast. Er ging zu Fuß nach Eckenhagen, um zu springen, stürzte dort einmal dermaßen, dass ihn heute noch ein „Wackel-Daumen“ an den Crash erinnert. Doch nichts stoppte ihn. Denn darüber hinaus war Eich auch noch Skifahrer, Fußballer, Leichtathlet.

Thoma in Meinerzhagen gesehen

schanze skispringenEich ist zeitlebens Fan des Skisports, speziell des Schanzenspringens, gewesen. Eines seiner Schlüsselerlebnisse aber trug sich nicht im Winter, sondern während des Sommers zu. „In Meinerzhagen war 1963 der frisch gekürte Olympiasieger Georg Thoma zugegen und sprang von der kleinen, 40er Mattenschanze,“erzählt Alois Eich und schwärmt: „Es waren 5000 Zuschauer dort.“

Von solchen Sportfans gibt es einige. Aber nicht jeder zimmert gleich eine Sprungschanze zusammen. Letztlich war das Projekt die logische Folge einer ehrgeizigen Einstellung. Eich: „Auf den Wiesen hatten wir uns immer Schanzen aus Schnee gebaut. Da sprangen wir vier Meter weit. Manchmal auch vier-fünfzig. Irgendwann haben wir gedacht: Wir brauchen was Beständiges. Eine echte Schanze musste herbei.“ Als Ort hatten die Bauherren den Altenberg auserwählt. Einen Winkel oberhalb von Dahl, in Richtung Elben. Heute unter der A4 begraben, aber damals ideal für das Bauwerk, weil es ein Nordhang war und der Sonne abgewandt.

Winter kommt passend

Die Hölzer besorgten sich die wackeren Sportsleute aus der Schreinerei Häner in Gerlingen, und schon hallten die Hammerschläge durch die Stille der Wälder. In 14 Tagen war alles erledigt. 28 Meter lang war der Schanzentisch, drei Meter hoch die Schanze. Alles war gestellt, auch die Stroh-Polster an den Bäumen zum Schutz der gelandeten Springer. Keine schlechte Idee. Denn ein Baum stand mitten im Auslauf. Jetzt fehlte nur noch eine Kleinigkeit: Der Schnee.

Doch der kam Ende November mit Macht. „Wie bestellt,“ lacht Alois Eich heute. Der Himmel schien die Dahl/Friedrichsthaler belohnen zu wollen für ihre Mühen. Denn: Es sollte der schönste Winter seit Menschengedenken werden. „Kein Regen, kein Tauwetter bis März/April. Einfach traumhaft,“ schwärmte Alois Eich von monatelangem, ungetrübtem Sprungvergnügen. Wie winterlich es war, macht Eich an einer Zahl fest, die er im Gedächtnis behalten hat: „Auf dem Kahlen Asten lagen zu der Zeit 2,32 Meter Schnee.“

Bauamt fordert Abriss

Alois Eich sollte den ersten Sprung machen, und damit die Dahler Schanze eröffnen. Er hatte Respekt vor der ungewohnten Höhe. Das war ein ganz anderes Kaliber als die Schneehaufen auf den Weiden. Eich: „Zehn Minuten habe ich da oben gestanden. Ich habe gedacht: Soll ich oder soll ich nicht?“ Er sprang. Und stürzte nicht. Seine Weite? „Keine Ahnung. Wir haben das nicht gemessen.“

Es sind auch nie offizielle Wettkämpfe zustande gekommen. Dennoch lockte die Schanze mehr und mehr Menschen an; nicht nur aus Dahl/Friedrichsthal, auch aus den Nachbarorten.

Und es sollte auch nie dazu kommen. Denn jener Winter, jener Skisprung-Boom, sollte eine einmalige Sache bleiben. Die Popularität der Dahl/Fredrichsthaler Schanze wurde ihr und ihren Bauherren schließlich zum Verhängnis. Alois Eich: „Irgendwann haben die Behörden das spitz gekriegt und festgestellt, dass es keine Baugenehmigung für die Sprungschanze gab. Ich bin dann mit der Motorsäge da hoch und habe alles abgerissen.“