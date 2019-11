Daniel Morillo bleibt Trainer beim SV Rothemühle

Der SV Rothemühle geht mit einem neuen Trainertandem in die kommende Saison.

Während der 30-jährige Hilchenbacher Daniel Morillo in seine dritte Saison als Trainer des Kreisliga A-Spitzenreiters geht, muss sein Partner Marcel Tolzin aus beruflichen Gründen kürzer treten. Tolzin wird dem SVR jedoch als Spieler erhalten bleiben.

Den frei gewordenen Platz im Trainerteam wird mit dem 29-jährigen Hendrik Boßert ein alter Bekannter übernehmen. Der gebürtige Heider spielte bereits in der Jugendabteilung und von 2012 bis 2014 im damaligen Landesligateam des SVR, bevor er sich zum unumstrittenen Führungsspieler des Westfalenligisten FSV Gerlingen entwickelte.

Die Verantwortlichen des Ressort Sport, Dominik Quast und Eric Barthel, zeigten sich hocherfreut: „Mit Hendrik Boßert gewinnen wir nicht nur einen erfahrenen Defensivspieler für unser ambitioniertes Team, sondern haben auch einen weiteren Einheimischen zurück an den Rothenborn geholt. Nachdem uns in der Vergangenheit die eigenen Jungs verloren gegangen sind, haben wir inzwischen wieder eine gute Mischung in unserem Kader.“