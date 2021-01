Bayram Celik: Aufstieg am Grünen Tisch? Bitte nie wieder!

Attendorn. Wie sich ein Aufstieg am Grünen Tisch anfühlt, hat Bayram Celik, heute Trainer des Fußball-Landesligisten RW Lüdenscheid, mit dem SV 04 Attendorn erlebt.

Es hätte so schön und emotional sein können. Der Schiedsrichter pfeift das entscheidende Bezirksligaspiel ab, schon liegen sich die Fußballer des SV 04 Attendorn jubelnd in den Armen. Das Hansastadion bebt. Verantwortliche und Anhänger des SV 04 stürmen auf den Kunstrasenplatz und feiern ihre Mannschaft. Mittendrin stehen die beiden überglücklichen Erfolgstrainer Eugen Litter und Bayram Celik, die den SV 04 zurück in die Landesliga geführt haben. Celik wird von seinen Spielern auf Händen getragen und in die Luft geworfen. Für eine solche Aktion ist Abwehrhüne Litter doch etwas zu schwer. Von der anschließenden Aufstiegsfeier rund um das Vereinsheim schwärmen die Beteiligten noch Monate später.

Wie gesagt: Es hätte so schön sein können. Aber solche Bilder und Emotionen hat es weder beim SV 04 noch bei den anderen höherklassigen Aufsteigern im Kreis Olpe gegeben: der SG Finnentrop/Bamenohl, RW Lennestadt oder SV Rothemühle. Die Saison 2019/20 wurde Corona-bedingt nach dem Spieltag am 8. März abgebrochen und nicht wieder angepfiffen. Die Aufstiege erfolgten am grünen Tisch. Feiernde Spieler, jubelnde Fans, Sekt- und Bierduschen? Fehlanzeige!

Wochen der Ungewissheit

Bayram Celik erinnert sich noch gut an den Moment, als er nach Wochen des Wartens und der Ungewissheit endlich Klarheit hatte. „Ich war zu Hause und erhielt per WhatsApp die erlösende Nachricht.“ Absender der Info war ein befreundeter Sportjournalist aus Meinerzhagen, der ehemaligen Wirkungsstätte von Celik. Der Reporter gratulierte dem früheren RSV-Trainer auch gleich zum doppelten Aufstieg. Denn neben dem SV 04 Attendorn, den Bayram Celik und Eugen Litter zum Saisonende verlassen würden, hatte auch RW Lüdenscheid den Sprung zurück in die Landesliga geschafft. Und der ehemalige Zweitligist aus dem Märkischen Kreis war der neue Verein von Celik.

Für den Übungsleiter, der nach seinem Wechsel nach Attendorn beim SV 04 zuerst die A-Jugend übernommen hatte, sind es die Aufstiege Nummer zwei und drei. Zuvor war er mit dem RSV Meinerzhagen in die Bezirksliga aufgestiegen. Einen Aufstieg am grünen Tisch hat Bayram Celik aber noch nicht mitgemacht. „So eine Situation habe ich noch nicht erlebt. Und ich hoffe, dass ich so etwas auch nicht noch mal erleben muss“, blickt der Erfolgscoach auf das abrupte und unwirkliche Ende der Spielzeit 2019/20 zurück.

An die „Wochen der Ungewissheit“ kann sich Celik noch gut erinnern. „Das war schon schlimm.“ Zwar führte der SV 04 Attendorn nach dem Saisonabbruch die Tabelle der Bezirksliga 5 an und besaß die beste Ausgangssituation aller Aufstiegskandidaten. Vor allem der Zeitpunkt des Abbruchs hatte dem Traditionsverein in die Karten gespielt. Am 8. März, dem letzten Spieltag, distanzierte der SV 04 den schwächelnden „Hinrunden-Meister“ TSV Weißtal mit einem 3:0-Sieg im Hansastadion. Eine Woche später wäre der vermeintlich schärfste Aufstiegskonkurrent SV Ottfingen zu Gast in Attendorn gewesen. Bei einem Erfolg des Teams vom Siepen hätte es einen neuen Spitzenreiter gegeben.

Sehr erleichtert

Bayram Celik war nicht unvorbereitet und hatte insgeheim mit der guten Nachricht im Mai gerechnet. Aber die Wochen bis dahin waren für ihn „nervenzerreißend“. Denn es wurden ja verschiedene Modelle diskutiert, unter anderem nur die Wertung der Hinrunde. Dann wäre der SV 04 als Tabellendritter aus dem Ausstiegsrennen gewesen. Aber es kam bekanntlich anders: Als Spitzenreiter zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs waren die Hansestädter einer von zwei neuen Landesligateams. Neben dem SV 04 Attendorn jubelte auch der TSV Weißtal, dem in der Rückrunde kaum noch etwas gelang. In die Röhre blickte der SV Ottfingen.

Natürlich war Bayram Celik nach der Aufstiegsnachricht „sehr erleichtert“. Aber etwas Entscheidendes fehlte in diesem Augenblick: die Emotionen. „Auf dem Platz mit der Mannschaft und den Fans zu feiern, ist doch etwas ganz anderes“, weiß Celik aus Erfahrung. Die offizielle Aufstiegsfeier wurde Wochen später nachgeholt, nach dem ersten Lockdown und entsprechenden Lockerungen. Mannschaft und Vorstand trafen sich im „Wirtshaus“, der großen Gaststätte im Zentrum der Hansestadt.

„So etwas geht heute gar nicht mehr“, blickt Bayram Celik auf die Feier zurück. Die fiel „ein bisschen gedämpft“ aus. „Aber wir haben es alle genossen“, betont der Erfolgstrainer. „Eugen und ich wurden auch vernünftig verabschiedet“, sagt Celik und bedankt sich im Nachhinein beim SV 04-Vorstand für diese „tolle Sache“.

Schöne und spezielle Zeit in Attendorn

Das Kapitel SV 04 ist für Bayrak Celik im Sommer zu Ende gegangen. Zur Saison 2020/21 hat der Ex-Meinerzhagener RW Lüdenscheid übernommen, wie Attendorn Aufsteiger in die Landesliga 2. Am 20. September standen sich beide Mannschaften im Hansastadion gegenüber. Das Duell der Aufsteiger ging mit 3:1 an Lüdenscheid. Nach dem Schlusspfiff freute sich Bayram Celik und nahm die Glückwünsche der Gästeanhänger entgegen.

Noch mehr hätte Celik aber beim Aufstieg des SV 04 gejubelt: auf dem Platz und nicht am grünen Tisch. Auch wenn sich der neue RWL-Coach und sein SV 04-Nachfolger Ralf Sonnenberg an diesem Sonntag verbal beharkten. An die „sehr schöne und spezielle Zeit in Attendorn“ denkt der Aufstiegstrainer gerne zurück. Mit seinem Ex-Kollegen Eugen Litter und vielen Spielern hat er nach wie vor regelmäßig Kontakt. Und der Schlagabtausch am Spielfeldrand mit Sonnenberg war schon am nächsten Tag ausgeräumt und kein Thema mehr.