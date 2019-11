Avdi Qaka verlässt VfR Rüblinghausen am Saisonende

Avdi Qaka wird sein Engagement beim Fußball-Bezirksligisten VfR Rüblinghausen zum Saisonende beenden. „Er hat dann sechs Jahre lang die 1. Mannschaft trainiert und unser gemeinsames Ziel erreicht, diese Mannschaft in die Bezirksliga zu führen und dort zu etablieren. Der VfR Rüblinghausen dankt ihm für seine außerordentlich hohe Einsatzbereitschaft und für das, was er für unseren Verein geleistet hat“, erklärt der erste Vorsitzende Joachim Schlüter am Dienstagabend in einer Pressemitteilung.

„Wir werden dies natürlich respektieren und uns sofort an die Aufgabe machen, einen geeigneten Nachfolger für ihn zu finden“, betont Schlüter.

Höhepunkte in der gemeinsamen Zeit von Qaka in Rüblinghausen gab es viele, an erster Stelle die Meisterschaft in der Kreisliga A und der Aufstieg in die Bezirksliga 2018, weiter die Teilnahme am Hallenmasters 2018 sowie das Kreispokalendspiel gegen die SpVg Olpe im Mai 2017.

Im Sommer findet diese erfolgreiche Ära ein Ende. „Ich habe vor einer Woche unserem Vorsitzenden Joachim Schlüter im Gespräch mitgeteilt, dass ich zum Ende der Meisterschaftsrunde meine Tätigkeit beende“, ist bei Qaka die Entscheidung bereits vor einer Woche gefallen.

Die Bilanz des Altenhofers kann sich sehen lassen, denn der VfR Rüblinghausen hat sich zu einem etablierten Bezirksligisten entwickelt. „Zieht man Bilanz kann man sagen: wir haben alle Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht“, resümiert Avdi Qaka.

„Der souveräne Aufstieg aus der Kreisliga A in die Fußball-Bezirksliga, sowie der anschließende Klassenerhalt drei Spieltage vor Saisonschluss waren die absoluten Höhepunkte.“ Weiter gab der scheidende Trainer zu verstehen: „Wir konnten unsere Nachwuchsspieler in die Mannschaft einbauen, die Mannschaft hat immer das Maximum abgerufen, deswegen bin ich stolz auf mein Team, das Trainer- und Betreuerteam, sowie die Fans, die unsere Mannschaft immer unterstützt haben.“

Zukunft noch offen

Qakas Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen: Neben dem Aufstieg in die Bezirksliga war das Endspiel um den Kreispokal vor drei Jahren gegen die SpVg Olpe vor 1000 Zuschauern am Birkendrust und ein Jahr später das Halbfinale an gleicher Stätte gegen den Bezirksligisten SC Drolshagen weitere Höhepunkte. Der Stadtpokal in der Halle und der anschließende dritte Platz beim Kreishallenmasters, sowie den sechsfachen Titelgewinn beim Stadtpokal auf dem Platz runden eine erfolgreiche Zeit ab.

„Man soll aufhören wenn es am Schönsten ist, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Vielleicht mache ich Pause oder etwas Neues“, bekräftigt Avdi Qaka. „Wir werden alle Kräfte in der laufenden Meisterschaft bündeln um den bestmöglichen Tabellenplatz zu erreichen“.