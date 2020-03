Nicht ermutigend sieht Andreas Tiemann Vize-Präsident Spieltechnik im Handballverband Westfalen, die weitere Zukunft: „Wir wissen ja nicht, ob wir in dieser Saison noch einmal spielen. Ich persönlich denke, leider nicht“. Der Handballverband Westfalen hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Kreise gebildet. Diese hat aber aus bekannten Gründen noch nicht getagt. Diese Arbeitsgruppe soll den Kreisen eine Hilfestellung geben. Hier wird auch eine Entscheidung in Sachen Landesliga und Bezirksligen getroffen.

Jörg Menzel, Geschäftsführer des Bezirksligisten SG Attendorn/Ennest: „Ich gehe davon aus, dass die Damen aufsteigen werden, weil sie souverän an der Spitze der Bezirksliga stehen - und die Herren mit zwei Punkten Abstand zum Rangdritten TV Lössel nicht aufsteigen werden. Das ist nur meine persönliche Meinung“.

Keine Absteiger?

Für Steffen Schmidt, dem sportlichen Leiter des Landesligisten TV Olpe, scheint die Lage klar zu sein: „Es sind zwei Drittel der Meisterschaft gespielt worden. Nun sollte die Tabelle auch so gewertet werden. Es muss ein Meister gekürt werden und das ist die HVE Villigst/Ergste; und auch Absteiger muss es geben. Es wird harte Entscheidungen geben, aber ein Weiterspielen würde eine logistische Herausforderung“.

Ein mögliches Denkmodell: Keine Absteiger, aber die vorgesehene Anzahl der Aufsteiger. Der DHB hat seinen Vereinen eine Frist gesetzt, bis zum 15. April ihre Mannschaften zu melden. Der Spielbetrieb der Amateure ruht bis zum 19. April.

Eine zielführende Prognose darüber, wann der Spielbetrieb wieder starten soll, hängt von der 3. Liga ab. Da die Sporthallen geschlossen sind und Kontaktverbote für mehr als zwei Personen gelten, ruht der Trainingsbetrieb ebenso. Und ohne Training dürfte der Spielbetrieb so schnell nicht wieder aufgenommen werden.

Schwierig ist die Lage für den Handballkreis Lenne-Sieg, in dessen Obhut der Spielbetrieb der Kreisliga und Kreisklasse liegt. Szenario 1: De Spiele bis zum Abschluss der Hinrunde werten. Szenario 2. Man belässt alles so wie es sich im Augenblick darstellt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass keine Mannschaft absteigt, in der Kreisliga der Tabellenführer SG Schalksmühle/Halver Dragons aufsteigt und man nimmt eine Anzahl von 14 Mannschaften.

Eine Entscheidung in Sachen Aufstieg der Kreisklasse steht noch aus. „Es werden auch in unserem Vorstand verschiedene Ansätze diskutiert, aber ich bin sehr pessimistisch, denn bei weiteren Ausfällen wird es für die Vereine wie beim Fußball schwierig werden, denn sie sind auf die Einnahmen der Heimspiele angewiesen“. Klaus Kraß, Vorsitzender des Handballkreises Lenne-Sieg: „Alles, was man in der schwierigen Zeit entscheidet, ist nicht die optimale Lösung aus Sicht des Sportes. Trotzdem müssen finale Entscheidungen getroffen werden.“ Zunächst gelte es, die tatsächlichen Mannschaftszahlen abwarten.