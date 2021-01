Attendorn: Warum sich Antonio Barbarino schon jetzt auf 2023 freut

Attendorn. Alles blickt voraus auf 2021, natürlich auch Antonio Barbarino, Vorsitzender des Vereins KDK Attendorn. Doch für den national und international bestens vernetzten Teakwondo-Funktionär ist 2023 von großer Bedeutung.

Dem Jahr kommt für ihn schon jetzt eine hohe Bedeutung zu: „Taekwondo nimmt 2023 wieder an den olympischen Europa Spielen teil“, verriet der Attendorner, „ich habe da im Hintergrund gearbeitet für die europäische und Welt-Union des Taekwon-Do“. 2015 waren sie in Aserbaidschan dabei, 2019 in Weißrussland nicht. Barbarino: „Aber für 2023 in Krakau haben wir die Zusage soeben bekommen. Das haben wir nach etlichen Gesprächen hinbekommen“. Vor 14 Tagen war es dann perfekt.

Corona hat natürlich auch Barbarinos Sport ziemlich herb getroffen. Zum Anfang des Jahres wurde alles zugemacht vom Weltverband, alle Turniere abgesagt. „Im Oktober ist es uns aber noch gelungen, die ausstehende die ausstehende Europameisterschaft der Kadetten und Junioren in Zagreb zu veranstalten“.

Turnier in Kroatien

Für dieses Turnier war Antonio Barbarino federführend verantwortlich. Die Verordnungen und Richtlinien waren streng. Alle Sportlerinnen und Sportler waren in einem Hotel untergebracht, es waren über 40 Nationen da, 600 Teilnehmer. „Es war unter Corona-Bedingung natürlich kompliziert, aber wir haben es so gemacht, dass alle Teilnehmer einen Test vorweisen mussten, der nicht älter als 48 Stunden war, das war dann die Grundlage. Und am Endkampftag mussten alle noch einen Schnelltest machen“, schildert Antonio Barbarino. Wer positiv war, wurde rausgefischt und isoliert. Sowohl Sportler als auch Kampfrichter.

Letztendlich ist das Turnier erfolgreich über die Bühne gegangen. Barbarino: „Gleichzeitig war in Tschechien auch die Judo-Europameisterschaft. Das heißt: In einigen Ländern wurde noch was veranstaltet. Es sind keine großen Problematiken aufgetreten, aber es waren natürlich ganz andere Turniere als die, die wir bis dahin kannten“.

Corona als Nackenschlag

Anders in Deutschland, anders in Attendorn. „Da durften wir ab Mitte März nicht mehr in die Hallen, das war auch ein Nackenschlag, für den ganzen Sport im Kreis Olpe“, blickt Antonio Barbarino mit Grausen zurück, „Mitte August, nach den Sommerferien, durften wir dann wieder, bis Anfang November. Aber ich sage ganz deutlich: Sport ist eine wunderschöne Sache, klar, die Gesundheit geht vor“.

Dazwischen hat den Neapolitaner natürlich eine Nachricht sehr getroffen: Die vom Tode Diego Armando Maradona sehr getroffen. Barbarino: „Ich war tieftraurig, das kann man sicher nachvollziehen. Maradona ist etwas ganz, ganz besonderes in Neapel, er ist nicht nur ein Star gewesen, sondern eigentlich ein Fußballgott. Nicht umsonst wurde das San Paolo Stadion nach ihm benannt“.

Die Stadt, Barbarinos Stadt, habe wirklich getrauert, „weil man ihn als neapolitanischen Jungen angesehen hat“, sagt Barbarino, „jeder weiß: Ohne Maradona wäre Neapel niemals Meister geworden, und das noch zweimal“. Barbarino hat das Genie noch selbst spielen sehen, sagt er. „Es ist insgesamt eine menschliche Tragödie, möglicherweise hat er diesen Ruhm, diesen Erfolg nicht verkraften können, ihn hat jeder geliebt, jeder verehrt, er hat ja niemandem etwas getan“.