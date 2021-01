Alfred Link: "Wie konnte man sich für eine Doppelrunde entscheiden?"

Kreis Olpe. Der Lockdown und wurde bis Ende Januar verlängert, was bedeutet das für den Amateursport? Das könnte sich am kommenden Mittwoch herauskristallisieren.

Denn dann wird der Verbands Fußballausschuss (VFA) eine Videokonferenz abhalten. „Wir müssen ja irgendwann auch den Vereinen mal andeuten, wie es weitergehen könnte“, sagte Alfred Link, Mitglied des VFA und Staffelleiter der Fußball-Westfalenliga 2, auf Anfrage. Noch herrscht keine Alarmstimmung. Aber: „Wir müssen realistisch sein dahingehend, dass wir nur eine Halbserie spielen können“, befürchtet Link, „die zweite Serie könnte man praktisch jetzt schon absetzen. Sollte es Ende Januar tatsächlich besser geworden sein, müssen trotzdem den Vereinen noch mindestens vier Wochen an Vorbereitung gewährt werden“.

Das heißt, so Alfred Link: „Vor März können wir nicht weiter spielen“. Und dann müssten auch noch Spieltage freigehalten werden für Nachholpartien, etwa, wenn es während der laufenden Saison noch Corona-Fälle gibt und deshalb eine Mannschaft in Quarantäne muss. Link: „Wenn es aber noch länger dauert mit dem Lockdown, dann wird es richtig schwierig“. Sein Fazit: „Wenn wir dann bis zum 30. Juni eine Serie gespielt haben, dann müssen wir zufrieden sein, das ist meine persönliche Meinung“.

XXL-Oberliga macht Sorgen

Ein Sorgenkind ist die Oberliga Westfalen. Die würde es ja gar nicht mehr schaffen bei diesen vielen Spielen, befürchtet Alfred Link angesichts von 20 Spielen pro Runde in dieser Liga. Im Nachhinein versteht Alfred Link eines nicht: „Wie konnten sie sich dafür entscheiden, bei dieser Mannschaftszahl eine Doppelrunde zu spielen? Das ist für mich sowieso ein Rätsel. Man kann ja nicht dauernd englische Wochen spielen“. Wobei das keine Kritik am Verband ist, sondern, so Alfred Link: „Man hat den Vereinen ja freigestellt, was sie wollten. Sie wollten unbedingt so spielen“.

Hinsichtlich seiner Liga, der Westfalenliga 2, in der aus dem Kreis Olpe der FC Lennestadt und der FSV Gerlingen vertreten sind, ist Alfred Link optimistischer. Weil diese Klasse halt kleiner ist. „Aber da haben wir auch einige Nachholspiele“, warnt er. Wobei die Situation, sollte noch der Winter kommen, im Ruhrgebiet etwas entspannter ist als im Sauerland. Nicht nur meteorologisch, sondern auch von den Entfernungen her. Link: „Wenn Wanne-Eickel gegen Hordel spielt, dann kann man das eher mal wochentags machen. Aber wenn Deuten zum Beispiel nach Olpe muss, oder umgekehrt, dann ist das schon schwierig.

Ärger mit Arbeitgeber

Eine Hoffnung hat Link: „Wenn wir März beginnen, haben wir hoffentlich mit dem Winter nichts mehr zu tun“. Und er hofft, dass vielleicht schon die Impfungen greifen. „Wichtig ist, dass wir das mit Corona in den Griff kriegen. Es war ja so, dass einige Vereine schon gar nicht mehr antreten wollten, weil Spieler Ärger auf ihren Arbeitsstellen kriegen könnten, falls sie in Quarantäne zu Hause bleiben müssen. Dann sagt der Arbeitgeber auch: Such dir gefälligst mal ein anderes Hobby als Fußball“.

Dann ist da noch der Westfalenpokal, der erst zwei Runden absolviert hat, und für den auch noch zwei oder drei Spieltage freigehalten werden müssten. Diesen Wettbewerb zu opfern, sei keine Option. „Da hängt viel Geld dran“, so Alfred Link, „sowohl für den Verband als auch für die Vereine. Es ist ein sehr lukrativer Wettbewerb, erst recht für den, der die DFB Runde dann erreicht, das wollen die alle spielen.“