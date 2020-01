Finnentrop. Der SC Plettenberg gewann das Turnier um den Faurecia Cup in Finnentrop.

98 Tore in 23 Spielen beim Turnier des FC Finnentrop

Zahlreiche Zuschauer konnten auf den sehr gut gefüllten Rängen beim 30. Faurecia-Cup für E-Junioren und D-Juniorinnen, der in der Dreifachsporthalle Schulzentrum in Finnentrop stattfand, spannende Spiele beobachten. Dabei zeigten die jungen Kicker und Kickerinnen aus dem regionalen und überregionalen Umfeld ihr Können und ihren Torhunger. In den insgesamt 23 Spielen des Turniers wurden immerhin 98 Tore erzielt.

Am Ende setzte sich die E1-Mannschaft des SC Plettenberg gegen den Titelverteidiger SpVg Olpe durch. Das kleine Finale um Platz drei gewann die E1 des Gastgebers FC Finnentrop gegen den FC Kirchhundem. Besonderes Lob galt den D-Juniorinnen des FCF, denn die Mannschaft des Trainerinnengespanns Laura Braun und Jessica Villegas konnte bis ins Viertelfinale vorstoßen.