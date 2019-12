Der 1. FC Kleve kämpfte sich in der zweiten Halbzeit stark in die Begegnung mit dem Tabellenzweiten aus Monheim zurück. Hier rettet Außenverteidiger Mike Terfloth (links) den Ball vor dem Seitenaus.

Kleve. Der 1. FC Kleve kann sich in einer irren Schlussphase gegen den 1. FC Monheim nicht belohnen. Der Oberligist ist trotzdem nicht unzufrieden.

Trotz Niederlage: Der Stolz überwiegt beim 1. FC Kleve

Der sportliche Abschluss des Jahres 2019 hätte für die Kicker des Fußball-Oberligisten 1.FC Kleve versöhnlicher sein können. Nicht nur, dass die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar bei eisigen Temperaturen mit 2:3 (0:3) gegen den 1. FC Monheim unterlag. Auch die Entstehung der Niederlage war für all jene, die es mit dem Bresserberg-Klub halten, eine bittere. Immerhin hatten die Klever eine der besten Saisonleistungen gezeigt. Was allerdings fehlte, war Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Eine Qualität, die der Gast aus Monheim par excellence beherrscht. Wenig verwunderlich also, dass die Rheinstädter in der Tabelle der erste Verfolger von Klassenprimus SV Straelen sind. „Wir hätten mindestens einen Punkt holen müssen, ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagte Umut Akpinar nach dem Schlusspfiff.

Der Übungsleiter hatte sich bei der Auswahl seiner Startformation für Ali Hassan Hammoud in vorderster Front entschieden. Der Libanese vertrat Levon Kürkciyan, der unter der Woche angeschlagen war. Um einen Moment des Innehaltens bat Stadionsprecher Tobias Tripp die Anhänger im Stadion: In der vergangenen Woche war der ehemalige Bundesligatorhüter Willi „Stulle“ Janßen, der beim SC Kleve seine Karriere begann, verstorben.

Kleve dominant

Der 1. FC Kleve präsentierte sich ab der ersten Minute als dominante Mannschaft. Bemerkenswert, dass die Gäste aus Monheim den Klevern gleich den Ball überließen. Für die erste Gelegenheit sorgte dennoch Monheim: In der achten Minute schoss Philipp Hombach aus der zweiten Reihe aufs Tor von Schlussmann Ahmet Taner, der Versuch aber flog einige Meter übers Ziel hinaus. Wenig später hätte Kleves Sebastian van Brakel (14.) im Zuge einer Ecke für die Führung sorgen können, er verschoss aus kurzer Distanz. Aufregend wurde es jedoch erst nach 17 Minuten. Monheims Angreifer Dennis Ordelheide war von seinen Kollegen steil in den Strafraum geschickt worden. FC-Torwart Taner eilte heraus und, so die Einschätzung des Unparteiischen, rannte Ordelheide um. Eine durchaus zweifelhafte Entscheidung, immerhin schien Taner dem Ball zumindest noch eine Richtungsänderung verpasst zu haben. FC-Trainer Akpinar sagte zu der Szene und seinen Folgen: „Ahmet spielt ganz klar den Ball, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das war der zweite Torschuss von denen. Der erste ging in Richtung Edeka, der zweite war im Tor.“ Benjamin Schütz verwandelte sicher.

Änderungen in der Pause

In der Folge zeigte sich Monheim weiter gnadenlos effektiv. Nach einem Ballverlust von Hammoud im Vorwärtsgang konterten die Gäste blitzschnell. Tim Kosmala vollendete in der 35. Minute zum 2:0. „Das Tor müssen wir uns ankreiden, weil wir nicht schnell genug zurückkommen. Genau so haben wir schon im Hinspiel in Monheim ein Tor kassiert“, sagte Akpinar. Das war´s aber noch immer nicht: Kurz vor dem Seitenwechsel verloren die Klever nach einer Ecke den Überblick im eigenen Strafraum, Spielführer Fabio Forster spitzelte den Ball unglücklich ins eigene Tor. So schienen die Rot-Blauen bereits zur Pause geschlagen. Doch schon mehrfach bewiesen die Klever in dieser Spielzeit, schier aussichtslos scheinende Begegnungen drehen zu können. So setzte Akpinar zur Pause ein deutliches Zeichen: Er nahm Rechtsverteidiger Kai Robin Schneider und Mittelfeldspieler Tim Haal aus der Begegnung, für sie kamen die Stürmer Levon Kürkciyan und Sebastian Santana. Klein-Wiele war es wiederum, der nach sechzig Minuten bewies, mit der Partie nicht abgeschlossen zu haben. Der 26-Jährige glich per Kopf aus. Die Monheimer Kicker gaben sich pikiert.

Zwei Rote Karten

Doch anstatt die Aufregung in sportliche Taten umzuwandeln, verloren sie sich in hitzigen Wortgefechten und Zweikämpfen an der Grenze der Sportlichkeit. Tim Kosmala schoss nach 67 Minuten deutlich über diese hinaus und fiel mit einem Kopfstoß gegen Klein-Wiele auf. Daher verwies Schiedsrichter Tim Flores Kosmala des Feldes. Dessen Kollege Florian Meier folgte dem Beispiel, als er Kleves Sebastian Santana (76.) mit einem brutalen Tackling in die Hacken versah. Folglich kickte Monheim in der Schlussviertelstunde mit nur neun Akteuren. So wunderte es kaum, dass der 1. FC Kleve zunehmend überlegen war. Ein abgefälschter Schuss von Pascal Hühner landete in der 90. Minute gar noch im Tor von FCM-Schlussmann Björn Nowicki. Er wäre erneut geschlagen gewesen, wenn Nedzad Dragovic wenige Sekunden vor Schluss freistehend aufs Tor geschossen hätte. Sein Versuch aber kullerte am Ziel vorbei, Niklas Klein-Wiele hatte ebenso das 3:3-Remis auf dem Fuß – vergebens. „Wir waren heute die dominierende Mannschaft. In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viele unglückliche Umstände, daher liegen wir zur Pause 0:3 zurück. Monheim war brutal effektiv“, sagte Akpinar.

Durch die Niederlage überwintert der 1. FC Kleve auf Platz 13, mit elf Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsrang. „Wir sind stolz auf das Jahr 2019 und ein richtig gutes Spiel gegen den Zweiten – trotz des Ergebnisses“, erklärte Akpinar weiter.