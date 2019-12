Essen. In der Fußball-Oberliga beendet der 1. FC Kleve die Hinrunde auf Platz elf. Bei Schwarz-Weiß Essen gelang ein sensationellen 3:2 nach 0:2.

Nach 0:2 noch 3:2! 1. FC Kleve schiebt sich auf Platz elf

Euphorisch stürmten die Kicker, Verantwortlichen und Anhänger des Oberligisten 1. FC Kleve um 16.08 Uhr den Rasen im Essener Stadion am Uhlenkrug. Die Rot-Blauen hatten gegen den ETB Schwarz-Weiß eine beeindruckende Moral bewiesen und einen 0:2-Rückstand in einen 3:2 (0:0)-Sieg gedreht. „Vielleicht liegt das an Dir, Ralf, dass wir immer gegen Euch in der letzten Minute ein Tor machen“, sagte FC-Trainer Umut Akpinar bei der anschließenden Pressekonferenz in Richtung seines Kollegen Ralf vom Dorp.

Zum Hintergrund: Im vergangenen Jahr, als vom Dorp noch beim SC Velbert an der Seitenlinie stand, hatte Mike Terfloth in der fünften Minuten der Nachspielzeit für den 2:2-Ausgleich gesorgt. Nun war es Sebastian van Brakel, der nach 96 Zeigerumdrehungen für den Schlusspunkt einer hitzigen Begegnung gesorgt hatte.

Gegen zwei Viererketten

Die Bresserberg-Kicker sahen sich im Vorwärtsgang mit zwei eng gestaffelten Viererketten der Essener konfrontiert, die jedweden offensiven Tiefgang im Keim erstickten. So schritten die Mannschaften mit einem 0:0-Remis gen Kabine.

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Gastgeber jedoch für den Doppelschlag: In Minute 55 kombinierten sich Tsourakis und Malek Fakhro blitzschnell in den Klever Strafraum, aus wenigen Metern schoss Fakhro unhaltbar zum 1:0 ein. Die Klever wirkten niedergeschlagen, Essen nutzte das eiskalt aus. Niklas Klein-Wiele verlor im Mittelfeld leichtfertig den Ball, mit einem Steilpass wurde Tsourakis gen FC-Strafraum geschickt. Der Grieche lief frei auf Taner zu und überlistete ihn geschickt. Der Linienrichter hatte übersehen, dass Tsourakis zu früh gestartet war; die Abseitsregel hätte greifen müssen.

Doch postwendend leitete Spielführer Fabio Forster eine Aufholjagd ein, die in die jüngere Geschichte des Fusionsklubs eingehen wird. Eine Ecke von Pascal Hühner münzte er per Kopf zum Anschlusstreffer um. 61 Minuten waren da gespielt. In der Folge wurde es hektisch am altehrwürdigen Uhlenkrug. Immer mehr Zweikämpfe führten die Kicker an den Grenzen der Sportlichkeit, einige Fans lieferten sich auf der Tribüne unflätige Wortgefechte.

Sportlich drückten die Essener auf die Entscheidung, Ferhat Mumcu (65.) verpasste nur knapp, gegen Fakhro (70.) klärte Sebastian van Brakel auf der Linie. Ahmet Taner hielt wenig später einen Freistoß von Mumcu überragend.

Platzverweis gegen Fakhro

Doch während die Essener Chancenwucher betrieben, zeigte sich Kürkciyan eiskalt. Der Armenier lief auf ETB-Torwart Kai Gröger zu und tunnelte diesen zum Ausgleich.

Mit der Klever Rückkehr ins Spiel schien Essens Malek Fakhro überhaupt nicht einverstanden: Er grätschte Kleves Sezai Kezer von hinten um und sah daher in der Nachspielzeit folgerichtig die Rote Karte. „Ich muss meinen Stürmer da in Schutz nehmen. Der wird permanent in jedem Spiel von hinten bearbeitet und spielt ein Foul und sieht dafür die Rote Karte“, sagte vom Dorp. Die letzten Augenblicke der Partie kickten die Rot-Blauen also in Überzahl. Und das mit Erfolg: Aus einem unübersichtlichen Treiben im Essener Strafraum heraus schob Sebastian van Brakel den Ball nach 96 Minuten zum 3:2 über die Linie.

Es folgte Ekstase auf Klever, bittere Enttäuschung auf Essener Seite. „Ich erzähle jedes Mal, dass wir unsere Torchancen nicht nutzen. Das Positive ist, dass wir die Chancen herausspielen. Das Negative ist, dass wir daraus nichts machen“, sagte ETB-Trainer vom Dorp.

Die Klever schieben sich zum Finale der Hinrunde auf Tabellenplatz elf vor. „Wir nehmen den Sieg gern mit. Natürlich haben wir viele Dinger an ETB abgegeben, weil wir ins Risiko gegangen sind. Da muss man ein bisschen Glück und einen guten Torwart haben“, so Trainer Akpinar.

So haben sie gespielt:

ETB: Gröger - Haubus (76. May), Voß, Sahin, Erdogan - Wolters (72. Kray), Fechner, Walkenbach, Tsourakis - Mumcu (89. Ellmann), Fakhro.

Kleve: Taner - Schneider, van Brakel, Dragovic, Kezer (90. Rume) - Haal (45. Santana), Forster, Hühner, Terfloth (74. Hammoud) - Klein-Wiele, Kürkciyan.

Tore: 1:0 Tsourakis (55.), 2:0 Fakhro (59.), 2:1 Forster (61.), 2:2 Kürkciyan (83.), 2:3 van Brakel (90.+6).