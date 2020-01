Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mittwoch in Sonsbeck

Der 1. FC Kleve bestreitet am morgigen Mittwoch sein nächstes Testspiel. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar tritt um 19.30 Uhr beim Landesligisten SV Sonsbeck an, für den Andre Trienenjost in der vergangenen Saison noch aufgelaufen ist. Am Sonntag spielt das Team um 14 Uhr beim A-Kreisligisten SV Nütterden. Zuvor gibt’s morgens um 10 Uhr noch eine Trainingseinheit.