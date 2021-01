„Der Klever Weg" – neues Konzept für die Jugend des 1. FC

Kleve Jugendleiter Detlev Remmers hat zusammen mit seinen Mitstreitern die Strategie im Nachwuchsbereich des Fusionsvereins überarbeitet.

Detlev Remmers wurde im Oktober als Jugendleiter der Fußball-Abteilung des 1. FC Kleve wiedergewählt. Während des aktuellen Corona-Lockdowns für den Amateursport haben Remmers und einige Mitstreiter das zuvor vorhandene Konzept der Jugend-Abteilung des Klubs überarbeitet. Der Titel lautet: Der Klever Weg.

Herr Remmers, warum haben sie ein neues Konzept mit dem Namen „Der Klever Weg“ für die Jugend auf den Weg gebracht?

Detlev Remmers: Um eine einheitlichere Struktur in Sachen Trainingsgestaltung und Spielstrategie zu schaffen. Dies soll den Spielern den Übergang in die jeweils nächste Mannschaft erleichtern und schließlich den Sprung in den Seniorenbereich möglich machen. Wir haben dabei berücksichtigt, dass wir natürlich einen etwas abgelegenen Standort haben - auch deshalb der Name Der Klever Weg.

Und was sind die wesentlichen Punkte des Papiers?

Remmers: Neben taktischen Grundprinzipien haben wir neue Trainingseinflüsse wie beispielsweise das Neuroathletik-Training darin verankert. Außerdem sind dort wichtige Punkte als Ergänzung zum fußballerischen Bereich enthalten: Unsere Zusammenarbeit mit dem Klever Nachhilfeinstitut Notenkönig, das den Spielern Unterstützung im schulischen Bereich bietet, sowie das Training unserer Mannschaften mit den Experten im Salvea Sports.

Wie stellt sich denn die aktuelle Situation der Jugend-Abteilung dar?

Remmers: Wir sind glücklich, dass die U 19 und U 15 beide in der Niederrheinliga spielen. Alle Teams, von den Bambini bis zu den Ältesten, sind überaus gut gestartet und halten sich derzeit in Abstimmung mit den zuständigen Trainern fit. Wir wollen, wenn es wieder losgeht, gut aus den Startlöchern kommen.

Wie lauten ihre Ziele für die Zukunft?

Remmers: Unabhängig von der Liga wollen wir die Entwicklung der Nachwuchsspieler so unterstützen, dass sie eine vielversprechende Perspektive im Seniorenbereich beim 1.FC Kleve haben.