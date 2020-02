Lange Gesichter bei den Roosters. Sie hatten es in der Hand, ihre Erfolgsserie im Westderby fortzusetzen, aber dazu hätten sie einfach im Powerplay nicht nur im ersten Drittel Effizienz beweisen dürfen. Die Haie drehten somit das Spiel und wahrten ihre Minimalchance, doch noch die erste Play-off-Runde zu erreichen.





Iserlohn Roosters - Kölner Haie 2:3 (2:1, 0:1, 0:1). Prächtige Stimmung herrschte am Seilersee schon Minuten vor dem ersten Bully, und die steigerte sich zum ersten Höhepunkt des Abends, als das im hauseigenen Facebook-Video angekündigte Vertragsverlängerungsrätsel aufgelöst wurde. Für vier Jahre hat Keeper Andreas Jenike unterschrieben. Der hatte gegen die Haie auf der Bank Platz genommen und durfte sich von den begeisterten Fans mit lautstarken Sprechchören feiern lassen.

Eine perfekte Einstimmung also für das Westderby, in dem die Roosters ihren guten Endspurt untermauern und die Kölner zeigen wollten, dass sie nach dem Ende der 17-Niederlagen-Talfahrt neues Selbstvertrauen getankt haben. Doch die Anfangsphase gehörte den Hausherren, die eine ordentliche Schlagzahl an den Tag legten und Köln nur aus der Distanz zum Abschluss kommen ließen. Und wer die ersten Monate der Saison und das oftmals klägliche Powerplay der Sauerländer noch in Erinnerung hatte, rieb sich verwundert die Augen.

Enorme Effizienz in einem starken ersten Drittel

Die siebte Minute: Jamie MacQueen und Mike Halmo stehen bereit, um beim Abpraller zur Stelle zu sein, und Letzterer drückt den Puck zur Führung über die Linie. Sechs Minuten später Powerplay Nummer zwei an diesem Abend: Weitzmann kann die Scheibe nach einem eigentlich harmlosen Schuss nicht kontrollieren, und MacQueen bedankt sich mit dem 2:0. Nach drei Powerplaytoren gegen Bremerhaven nun wieder zwei – alle Achtung! Dummerweise wussten aber auch die Domstädter, was man bei nummerischer Überlegenheit zu tun hat, wobei man dem Torschützen Hanowski aber ruhig etwas weniger Freiraum hätte lassen können.

Ansonsten war es ein intensives erstes Drittel, in dem den Hausherren im Aufbau zuweilen Ruhe und Präzision fehlten. Aber die Führung ging schon in Ordnung. Aber ebenso in Ordnung ging es, dass sie diese im Mittelabschnitt abgeben mussten. Denn der gehörte den Kölnern, die frischer und zielstrebiger wirkten und die Roosters phasenweise gehörig unter Druck setzten. Aber Anthony Peters war zur Stelle, wenn es wirklich brenzlig wurde. Einige Entlastungsangriffe gelangen zwar, nur richtig gefährlich wurde es vor dem Kölner Tor zu selten. Dazu hätte der Aufbau schon weniger mit Fehlern behaftet sein müssen. Das 2:2 bahnte sich mehr und mehr an, und als die Iserlohner Deckung schlecht sortiert war, traf Genoway ziemlich unbehelligt (32.).

Die Haie bestimmten weiterhin das Geschehen, aber kurz vor Schluss standen die Gastgeber vor der erneuten Wende. Im Powerplay hatte Michael Clarke freie Bahn, er scheiterte jedoch an Weitzmann. In Überzahl ging es im Schlussabschnitt weiter, weil sich direkt nach dieser Szene gleich zwei Kölner für die Kühlbox qualifizierten. Das war die Riesenchance für die Roosters, sich die Führung zurückzuholen. Zwei Minuten lang zwei Mann mehr auf dem Eis, drittelübergreifend vier Minuten Überzahl - und was kam dabei heraus? Etliche zu unpräzise Schüsse, die Weitzmann nicht ins Schwitzen brachten. Es mangelte an Kreativität, um die Kölner Verteidigung auszuspielen.

Was in dieser Phase verpasst wurde, konnte im Anschluss nur mit erheblich größerem Aufwand gelingen. Den betrieben die Iserlohner, die kämpferisch noch einmal alles in die Waagschale warfen und auf das dritte Tor drängten. Aber die Kölner behielten kühlen Kopf und wussten sich auch zu wehren, wenn der Gegner wieder in Überzahl agierte. Zweimal bot sich noch die Gelegenheit, und jetzt fühlte man sich in Sachen Effizienz wieder an den Anfang der Saison erinnert.

Die Roosters nutzen ihre Möglichkeiten nicht und machten dann den einen Fehler zu viel, der Hanowski knapp vier Minuten vor dem Ende das 2:3 ermöglichte. Peters ging vom Eis, aber das letzte Anrennen brachte nichts ein. Die Haie durften jubeln, und die Roosters wussten genau, dass in diesem Duell viel mehr drin war.