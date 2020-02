Dass Heinz Weifenbach, dieser polarisierende Mann der Iserlohner Eishockeyszene, immer noch Zugkraft besitzt, bewies am Dienstagabend die zweite Gesprächsrunde des Eishockeymuseums „puck“ in den Roosters-VIP-Räumen der Eissporthalle. Rund 100 Interessierte hörten zu, was der Iserlohner Rechtsanwalt Ingo Graumann aus seiner Zeit beim ECD über das „Grüne Buch und die Gaddafi-Millionen“ berichtete.

Der Zeitpunkt der Talkrunde, der 25. Februar 2020, hatte historischen Touch. Vor 61 Jahren, am 28. Februar 1959 wurde der EC Deilinghofen gegründet. Und vor fünf Jahren, am 21. Februar 2015, starb Heinz Weifenbach mit 75 Jahren. „Es gibt viele Mythen um ihn, er wird in Iserlohn von manchen als Verbrecher gesehen. Das ist schade“, sagte Ingo Graumann in seinem Eingangsstatement.

Der Jurist war es nach eigenen Bekunden selbst, der Weifenbach 1981 veranlasste, den Vorsitz des ECD Iserlohn zu übernehmen. Bis 1980 hatte der Klub, zuletzt unter dem Vorsitzenden Wilhelm Gosselke, Schulden von 500.000 DM angehäuft. Dessen Nachfolger Fritz-Karl Fischer war nur wenige Wochen im Amt. Auf ihn folgte Weifenbach, der damalige Nachwuchs-Chef. Graumann: „Er hat sich zunächst mit Händen und Füßen gewehrt.“ Denn der Bauunternehmer übernahm auch die Schuldenlast, war aber dennoch mit Optimismus und Leidenschaft dabei und steckte sein persönliches Geld in den ECD. „Er hat dafür gesorgt, dass sich die Spieler wohl fühlten.“

Handlungsbedarf bei sechs Millionen DM Steuerschulden

Nur eins vergaß Heinz Weifenbach dabei: Sozialabgaben zu zahlen. Es dauerte, bis die Behörden reagierten. „1987 forderte das Finanzamt sechs Millionen Mark an Steuerschulden. Der Gerichtsvollzieher Schulte ging in der Geschäftsstelle ein und aus“, erinnerte sich der Anwalt. Und plauderte aus dem Nähkästchen, als dieser sich zunächst ein Spiel anschaute und anschließend die Einnahmen mitnehmen wollte. „Damals gab es den Nachtpfändungsbeschluss. Den hatte er aber nicht“, sorgte die Anekdote für Schmunzeln bei den Zuhörern. Weil das Finanzamt aber hartnäckig blieb, reifte eine Idee.

„Heinz Weifenbach hatte nicht die Unterstützung der Iserlohner Industrie. Jemand erinnerte sich an die Kontakte des früheren Hemeraner Bürgermeisters Hans Meyer nach Libyen. Der kannte auch Staatschef Gaddafi, und man ging in Iserlohn auf den damaligen Stadtdirektor Wetekam und Bürgermeister Fischer zu. „Beide waren Feuer und Flamme. Aus dem Rathaus wurde auf Englisch mit Gaddafis Vertretern telefoniert. Man wollte aber mit dem Vereinschef sprechen. Aber Heinz konnte alles, außer Englisch.“

Aber man brauchte dringend Geld, und so flog ein Iserlohner Tross nach Libyen.. „Ich konnte nicht mit. Als Heinz zurückkam sagte er: Ich hab’s geregelt.“ Vertraglich wurde die Werbung für das „Grüne Buch“ auf dem ECD-Trikot besiegelt. Ingo Graumann wurde als Treuhänder beauftragt, dem Finanzamt Geld zu überbringen. „Ich hatte drei Millionen Mark in einer schwarzen Diplomatentasche. Das Finanzamt hatte erfahren, dass das Geld aus Libyen stammte und lehnte es ab. Das Geld ist später nach Libyen zurückgezahlt worden.“

An dieser Stelle hatte der unter den Zuhörern weilende frühere Berater und Weifenbach-Anwalt Ralf Giebeler andere Erinnerungen. „Es gab einen Vertrag über 1,5 Millionen DM. Das Geld wurde auf ein Mendener Konto überwiesen. Im Strafverfahren gegen Weifenbach hat man die Wohnung durchsucht, den Vertrag aber nie gefunden.“

Nach dem Konkurs des ECD im Dezember 1987 reiste Weifenbach weiter nach Libyen. Daraus entstand der nächste Clou mit der Werbung für den „Neuen Verlag für ein besseres Leben“. Das einzige Buch des Verlages war das „Grüne Buch“, der Verlagschef Heinz Weifenbach. Bei einer Pressekonferenz im Juni 1988 stellte Weifenbach den Werbevertrag mit der Deutschen Post vor. Ein Staatsunternehmen machte nun Reklame für ein Buch, das ein halbes Jahr zuvor noch für ein politisches Beben gesorgt hatte. „Es ging ihm immer nur um den Sport. Es war keine politische Aktion, es war aus einer Notlage heraus. Er hat immer mit offenen Karten gespielt.“, betonte Ingo Graumann.