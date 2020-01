Ungebrochene Beliebtheit eines Klassikers

Als Ingo Lueg, langjähriger Mitstreiter beim Lauftreff des TuS Iserlohn, verkündete „wir haben keine Medaillen mehr“, war das eigentlich der beste Gradmesser für die Beliebtheit des Iserlohner Silvesterlaufes „Rund um den Danzturm“. Nach nur knapp 300 Teilnehmern im Vorjahr hatten sich zur 39. Auflage beinahe 100 Starter mehr eingefunden und ihren sportlichen Jahresabschluss vom Gelände der Fachhochschule aus gestartet.

Bei passablen Wetterbedingungen stellte sich die Läuferschar dem selektiven Gelände rund um das Iserlohner Wahrzeichen. Dass alle gesund ins Ziel kamen, spricht dafür, dass es nur für die wenigsten darum ging, mit neuen Rekorden ins Ziel zu kommen. Doch auch die ganz ambitionierten Sportler finden in der Waldstadt ihre Bühne. Sascha von Staa vom LC Rapid Dortmund, Vorjahressieger im 10,3 Kilometer langen Hauptlauf war wieder dabei und holte sich den Sieg so souverän wie 2018, als er ebenfalls Oliver Brammen (USC Bochum) auf den zweiten Platz verwies. Mit einigem Abstand folgte Damian Jelonek vom Marathon-Club Menden als Dritter.

Die schnellste Frau kam ebenfalls vom LC Rapid Dortmund. Sonja Vogt siegte zum nunmehr dritten Mal in Folge und darf den Wanderpokal nun behalten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die vereinslose Nicole Schaffland und Christine Rouge vom RC Lüdenscheid.

Lokalmatador Simon Thomasverteidigte seinen Titel

Zuvor hatten schon die Teilnehmer am Jedermannlauf über fünf Kilometer das Ziel erreicht. Auch hier gab es durch Lokalmatador Simon Thomas vom LAZ Iserlohn eine Titelverteidigung. Ihm folgten Emil Abraham Zadeh (IC Iserlohn) und Lukas Merta vom Tri-Team Hagen auf den Plätzen. Schnellste Frau war hier die Schülerin Antonia Springer (ohne Verein), gefolgt von Leonie Hessling (Team Zitrone) und Sina Hampel (LAZ).

Grundsätzlich ist aber jeder Teilnehmer, der dieses anspruchsvolle Strecke meistert, ein Sieger. Das wird auch daran deutlich, dass die Zuschauer am Einlaufkanal mit Applaus für die Sportler nicht geizen, die erschöpft dem Scanner des wieder eigens aus Niedersachsen angereisten Zeitnehmers Helmut Hännig entgegenlaufen.

Sehr arbeitsreich war die 39. Auflage dieser Veranstaltung derweil für Lauftreffleiter Michael Weist. Neben kleineren Problemen im Vorfeld, signalisierte während des Einlaufes des 10,3-km-Feldes der Computer Probleme, was ihm am Neujahrstag eine Sonderschicht bei der Erstellung der Siegerlisten bescherte.

Für die meisten Finisher hatte dies eine Enttäuschung zur Folge. Zwar konnten die Gesamtsieger geehrt werden, die Prämierung der Altersklassen musste jedoch vor Ort ausfallen, was nicht ungeteilt auf Verständnis traf. Der Lauftreffleiter versichert aber, dass alle Sieger ihre Preise bekommen, ebenso werden noch jene Läufer bedacht, die noch keine Medaille erhalten haben.

Die kleinen Probleme im Vorfeld sorgten dafür, dass das rekordverdächtige Feld von 29 Walkern erst mit zehnminütiger Verspätung starten konnte. Da hatten sich schon einige Läufer des Jedermannlaufes eingefunden, die Vize-Bürgermeister Thorsten Schick voreilig mit einem „Probeschuss“ aus der neuen, endlich wieder funktionierenden Signalpistole, auf die Strecke schickte. Wenig später lief dann aber alles reibungslos und lief auch selbst mit, nachdem er den Revolver noch rasch in die Hände von Paul Ziemiak gegeben hatte.

Der CDU-Generalsekretär startete anschießend den Hauptlauf und wirkte von der Laufsportatmosphäre so angetan, dass er gleich eine Teilnahme beim nächsten Lauf ins Auge fasste. Für die 40. Auflage hat aber auch Klaus Fingerhut, der wieder zusammen mit Gabi Haschke kompetent und beschwingt durch das Programm führte, einen Wunsch. Sein Mikrofon war defekt, und so war seine Moderation oft kaum zu verstehen. Mehr Glück hatte Gabi Haschke, die von ihrem Standort auf der Ladefläche eines Lkw im Zieleinlauf die neue Lautsprecheranlage voll auskosten konnte.

Grundsätzlich sind es aber auch all diese kleinen Probleme, die den Charme des Silvesterlaufes „Rund um den Danzturm“ ausmachen. Wer das perfekte Lauferlebnis sucht, wird andere Veranstaltungen besuchen, wer unter Freunden und Gleichgesinnten das Jahr sportlich ausklingen lassen will, geht zum Gelände an der Fachhochschule.