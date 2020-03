U16 der Kangaroos nicht zu bremsen

Iserlohn. Basketball-Nachwuchs: U18 muss wegen Spielermangels Partie in Leverkusen absagen.

Vom Basketball-Nachwuchs der TuS Iserlohn Kangaroos landete am Wochenende nur die U16 einen Sieg.

U18-Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Iserlohn Kangaroos 20:0. „Leider war diese Situation abzusehen, unser dünner Kader hat sich erstmals gerächt“, sagte Trainer Paris Konstantinidis nach der Spielabsage. Dem Iserlohner Trainer standen aufgrund des NBBL-Spiels und privater Gründe nur drei Spieler zur Verfügung, sodass die Reise ins Rheinland nicht angetreten werden konnte.

U16-Regionalliga: TuS Kangaroos - SG ART Giants Düsseldorf 101:74 (36:14/55:32/82:51). Die U16 ist weiterhin nicht zu stoppen! Auch der Tabellendritte aus Düsseldorf wurde von den Kangaroos mit 27 Punkten Differenz aus der Halle gefegt, womit die Meisterschaft in der Regionalliga immer näher rückt. Den Grundstein legte das Team von Trainer Milos Stankovic erneut im ersten Viertel, das mit satten 22 Punkten Unterschied gewonnen wurde. In der Folge traten die Gastgeber zwar nicht mehr so dominant auf, konnten sich aber auf ihre guten Trefferquoten verlassen und hatten das Spiel stets im Griff. So betrug der Vorsprung nach drei Abschnitten bereits über 30 Punkte. Im Schlussviertel ging den Iserlohnern dann etwas die Kraft aus, letztlich stand aber dennoch ein klarer 101:74-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten. Vier Spieltage vor Schluss hat das Stankovic-Team nun sechs Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Bonn.

Kangaroos: Yildiz (3), Metz (7), Robin Mingaz (24), Nowak (6), Kovacevic (4), Lupascu (5), Pavljak (23), L. Trettin (11), Roland Mingaz (4), Maida (14).

U14-Landesliga: TuS Kangaroos II - Gütersloher TV 34:40 (4:11/18:15/ 30:28). „Leider wurde unser toller Kampfgeist wieder einmal nicht belohnt“, ärgerte sich Trainer Jörg Tschirley nach der Niederlage seiner U14B. Dabei schnupperte man lange an einer Überraschung und ging nach einem schwachen ersten Viertel vor der Pause erstmals in Führung. In der Folge verpassten es die Iserlohner aber, sich weiter abzusetzen, und Gütersloh drehte kurz vor Schluss die Partie, so dass eine ärgerliche Niederlage zu Buche stand. Zufrieden war Tschirley dennoch mit dem Auftreten und betonte: „Sogar der Gästetrainer hat uns für die gute Leistung gratuliert.“

Kangaroos: Leps (4), J. Keienburg (10), Schütz (2), Rüping (6), Suslik (2), Matos Ventura (4), Derksen (2), Neuhoff (4), Jaguttis, El-Chami.

U10-Oberliga: SV Hagen-Haspe 70 - TuS Kangaroos 108:70 (54:37). Beim Tabellenvierten war die U10 chancenlos und musste eine klare Niederlage hinnehmen. Die Hagener übernahmen von Beginn an die Kontrolle in dieser Partie und setzten sich bereits zur Halbzeit auf 17 Punkte ab. Während die Gäste defensiv keinen Zugriff bekamen, konnte man zumindest offensiv zahlreiche gelungene Aktionen verzeichnen und zeigte hier viele gute Ansätze.