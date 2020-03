TSV Ihmert baut auf bewährte Führungscrew

Ihmert. Jahreshauptversammlung mir Rückblenden und Ausblick. Ehrungen für langjährige Mitglieder.

Mit über 600 Mitgliedern ist der TSV Ihmert eine sportliche Institution in Hemer, Abteilungen wie Fußball, Handball, Tischtennis und nicht zuletzt Turnen machen den alteingesessenen Verein zu dem, was er ist. Der TSV schafft es, verschiedenste Gruppen und Sportarten anzubieten, das macht nicht zuletzt den Vorstand rund um die erste Vorsitzende Gitta Gosch stolz.

Am Freitag kamen die Sportler in der Gemeindehalle zu ihrer Mitgliederversammlung zusammen. Dabei waren Vorstandswahlen ein wichtiger Tagesordnungspunkt. Natürlich ist man sich im Verein bewusst, was man an den bisherigen Amtsinhabern hat, und so wurden diese wiedergewählt. Gitta Gosch (1. Vorsitzende), Anette Gerard-Schulte (Hauptschriftführerin), der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Jochen Langer und Hauptkassiererin Jutta Heinrich bleiben im Amt.

Gitta Gosch bleibt weiteran der Spitze des Vereins

Jubilarehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Marius Hülter (Tischtennis) geehrt, auf 40 Jahre können Jutta Finkeldei, Brunhilde Kurtz, Tina Rosier (Turnen) und Holger Meyer (Tischtennis) zurückschauen, auf 50 Jahre Siegfried Engel (Handball) sowie Lothar Philipps und Detlef Spannagel (Fußball). Siegbert Kost und Dieter Volkenand (Handball) sowie Heinz Wiegold (Fußball) halten dem TSV seit 60 Jahren die Treue, Albert-Walter Albert (Handball) kann auf 65 Jahre zurückblicken, Lothar Auer, Friedrich Heide sen. (Fußball) sowie Bärbel Maier (Turnen) sind schon seit 70 Jahren im Verein.

In den Jahresberichten der Abteilungen konnten die Handballer auf die erfolgreiche SG Evingsen-Ihmert verweisen, die im Mai 2018 ins Leben gerufen wurde. Hier wurde im vergangenen Jahr Spielerinnen vom HTV neu aufgenommen. Die Fußballer berichteten vom Ben-Sport-Cup, der auch in diesem Jahr stattfindet (17. bis 26. Juli).

Die Turnabteilung ist sehr rege, so gibt es eine neue Gruppe „Volitigier-Kids“. Etwas Kummer bereitet der Helfermangel. Die Gruppen im Kinderbereich sind so stark, dass es dringend Unterstützung bedarf. Diese Aufgabe können Jugendliche ab zwölf Jahren übernehmen. Auch die Seniorengruppe sucht eine neue Leitung. Akzente setzt der TSV Ihmert auch beim Trendsport. Ganz neu und exklusiv im Umkreis wird „Twirling“ angeboten, Nicole Krumm absolviert am 25. April mit Interessierten einen Workshop.