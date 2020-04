Triathlon-Profis geben in virtuellen Radrennen Vollgas

Iserlohn. Die Iserlohnerin Verena Walter ist bei einem 24-Kilometer-Kurs in London in die Mittwochs-Rennserie eingestiegen

Auch in der wettkampffreien Zeit versuchen sich die Triathlon-Profis bei Laune zu halten. So startete die Iserlohnerin Verena Walter in der letzten Woche zusammen mit 55 Profi-Kolleginnen bei der so genannten „Zwift Pro Tri Race Series“. Hierbei handelt es sich um eine Rennserie, die künftig jeweils mittwochs auf unterschiedlichen virtuellen Kursen stattfindet - ausschließlich für Triathlon-Profis.

„Dementsprechend hoch ist das Niveau, schließlich waren Lucy Charles, Flora Duffy, Emma Pallant, Laura Sidall oder Sophie Coldwell am Start“, erläuterte die Iserlohnerin. „Ehrlich gesagt hatte ich Angst, Letzte zu werden.“ Ihr war von vornherein klar, dass man das Rennen - in der letzten Woche stand ein Kurs in London über 24 km auf dem Programm - mit Vollgas angehen musste. Verena Walter räumt ein, dass sie noch nicht alle Regeln und Besonderheiten eines Zwift-Rennens durchschaut hat, aber das gilt auch für andere Teilnehmerinnen.

So gibt es etwa „Power-ups“, die man während des Rennens einsetzen kann, etwa eine vorübergehende Gewichtsreduzierung. Sie fuhr in Level 21 von insgesamt 50, und je höher das Level, desto mehr Auswahl beim Material (Rad, Helm) bekommt man, was den Ausgang des Rennens beeinflussen kann.

„Ich finde es eine nette Mischung aus realem Sport und Computerspiel. Leider sind die Abweichungen der verwendeten Power-ups noch zu groß, so dass die Ergebnisliste nicht so aussagekräftig ist“, sagt Verena Walter. „Außerdem kann man durch eine niedrige Angabe des Körpergewichtes schummeln und sich leistungsfähiger machen.“ Sie bezeichnet es als Herausforderung, 44 Minuten lang daheim Vollgas zu fahren, und am Ende landete sie auf Rang 36 unter den 41 Teilnehmerinnen im Ziel. „Ich habe am Schlussanstieg noch Lisa Roberts aus den USA überholt. Sie habe ich im letzten Jahr bei der Challenge Madrid kennengelernt, wo sie das Rennen gewann. Es ist lustig, sich virtuell wiederzutreffen.“