Torreicher erster Butterflies-Cup

Lendringsen. Balve marschiert ungeschlagen zum Titel. Gastgeber Hemer verkalkuliert sich sportlich.

Beim ersten Butterflies-Cup, den der gleichnamige Hemeraner Segwaypolo-Verein in der Soccerhalle Lendringsen ausgerichtet hat, haben die Gastgeber viel Lehrgeld gezahlt. Um mit zwei Mannschaften an den Start gehen zu können, hat sich das Hemeraner Team in Butterflies Red und Butterflies Black aufgeteilt. Gespielt wurde Vier gegen Vier. „Uns hat das Turnier deutlich gezeigt, dass es nicht gut ist, eine funktionierende Mannschaft zu teilen“, zog Kapitän Thomas Averhage Bilanz. „Das werden wir bestimmt nicht wieder machen.“ So landeten die Butterflies Black auf dem siebten Platz, und die Butterflies Red sogar auf dem neunten und letzten Platz.

Zuschauer erhalten umfassenden Einblick in besondere Sportart

Dennoch gilt die Erstauflage des Turniers als Erfolg, denn die Zuschauer bekamen nicht nur einen Einblick in diese besondere Sportart, sondern auch viele gute Spiele zu sehen. Den Titel sicherte sich Segwaypolo Balve. Abgesehen von einem Unentschieden entschied das Team alle Partien für sich entschieden. Auf Platz zwei landete das Team Lions Black (Hannover/Bielefeld), Dritter wurden die Funky Move Turtles aus Lohmar.

In 45 Spielen an zwei Turniertagen sind 329 Tore gefallen, was einem hohen Schnitt von 7,3 Tore pro Spiel entspricht. „Das sind viel mehr Tore, als normalerweise auf dem großen Spielfeld draußen fallen“, so Averhage. Die meisten Tore gab es in der Partie X-Turtles gegen die Blade Dragons (7:6). Torschützenkönig wurde Jan Müller (Gold Lions) mit 32 Toren, vor Peter Sudermann (Balve, 29) und Marvin Nolte (Black Lions, 28). Bester Torschütze der Butterflies war Udo Puhl mit 21 Toren. Am 25. April fällt der Startschuss zur neuen Bundesliga-Saison, die von sechs auf acht Teams aufgestockt wird. Los geht es in Lohmar, die Butterflies sind am 16. Mai und 26. Juli Ausrichter der Ligaspieltage – dieses Mal nicht in der Overhoff-Arena, die einen neuen Kunstrasen bekommt, sondern in der Sportstätte Westiger Kreuz.