Basketball Torbica zurück in Deutschland

Essen. Der frühere Trainer der Iserlohn Kangaroos geht nach Essen und übernimmt die ETB Wohnbau Miners.

Dragan Torbica, früherer Trainer der Iserlohn Kangaroos, ist zurück in Deutschland. Und seine Zelte schlägt er ganz in der Nähe auf. Er soll die ETB Wohnbau Miners zurück in die erste Regionalliga NRW führen und auch den Basketball-Nachwuchs der Essener perspektivisch weiterentwickeln. „Das Angebot bei den Miners ist eine tolle Herausforderung und Chance für mich, etwas Besonderes aufzubauen“, sagte er kurz nach seiner Verpflichtung gegenüber der „Neue Ruhr Zeitung“.

Dass Torbica die Fähigkeit besitzt, etwas aufzubauen, bewies er bei seinem ersten Engagement in Iserlohn, das 2008 nach dem Zweitligaabstieg begann. Aus Talenten und zwei guten Amerikanern formte er ein Spitzenteam in der Regionalliga. Nach einer Saison übernahm er für einige Monate die GiroLive Ballers Osnabrück in der zweiten Bundesliga ProA. 2014 lotste ihn schließlich Matthias Grothe zurück nach Iserlohn. Torbica folgte auf Grothe als Cheftrainer nach dessen Wechsel zu Phoenix Hagen und führte die Kangaroos 2018 ins Play-off-Halbfinale gegen die Rostock Seawolves. Ein halbes Jahr später wurde er von Milos Stankovic abgelöst, war aber bis zu seiner Rückkehr nach Serbien noch bis Sommer 2019 im Jugendbereich der Kangaroos tätig.