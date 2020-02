Team zahlt das Vertrauen zurück

Nach einem Wochenende wie dem vergangenen hat gefühlt die ganze Stadt gelechzt: Sieg im Freitagsspiel, nachgelegt am Sonntagabend. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit gab es die volle Punktzahl für die Iserlohn Roosters. Die einen sagen erleichtert „endlich“, viele andere fragen sich: Warum gelingt das erst jetzt, in einer Phase, wo die großen Ziele schon längst außer Reichweite geraten sind?

Dieses Gefühl wird auch Jason O’Leary nicht ganz los. „Es tut weh, wenn man darüber nachdenkt“, gibt der Trainer zu, während Manager Christian Hommel die Formsteigerung seit Jahresbeginn nicht überrascht. „Wir haben immer von einem Entwicklungsprozess gesprochen, und viele Spieler haben einfach ihre Zeit benötigt.“

Hommels Gewissheit: Die Jungen haben es drauf

Hommel erwähnte konkret Julian Lautenschlager und Michael Clarke, die seit Wochen aufblühen. Mit ihren 23 (Lautenschlager) und 25 Jahren (Clarke) gehören beide noch zur jungen Garde. „Die hat gezeigt, dass es mit ihr geht. Wenn wir jetzt noch den einen oder anderen Scorer mehr im Team gehabt hätten, stünden wir nicht auf Platz 13.“ Hommel verweist auch auf die Tatsache, dass der Aufwärtstrend trotz der langfristigen Ausfälle von Daine Todd, Mike Hoeffel und Marko Friedrich eingeleitet werden konnte und trotz des Weggangs von Alexandre Grenier kaum an Schwung verloren hat.

Die Fühler nach Spielern, die die Qualität des Teams weiter anheben, sind zwar längst ausgestreckt, doch bislang tat sich noch nichts. „Wir sind der Futternapf, an den die Leute zuletzt herangehen“, sagt der Manager. „Wir haben es schwer, aber wir können trotzdem gutes Hockey spielen.“ Ohne die Krise in den Monaten November und Dezember wäre mehr möglich gewesen – davon ist Hommel überzeugt. „Diese Durststrecke war viel zu lang, sie hat uns die Play-offs gekostet.“

Das große Ziel ist futsch, aber die Befürchtung, dass die Saison gemütlich ausklingt, hat sich nicht bewahrheitet. Doch auch diese Medaille hat zwei Seiten. „Muss ein Spieler erst die Pistole am Kopf spüren, damit er alles gibt?“, fragt Jason O’Leary etwas nachdenklich mit Blick auf einige ungeklärte Vertragssituationen. Er selbst hat es zuletzt geschafft, trotz kurzfristiger Ausfälle ein schlagkräftiges Team aufs Eis zu schicken. Am Freitag stellte sich heraus, dass Dieter Orendorz ausfällt, am Sonntag fehlte überraschend auch Brody Sutter.

Trainingspensum wird etwas heruntergeschraubt

Der Kanadier, der den Roosters vergangene Woche seine Zusage für 20/21 gab, ist verletzt. Was er genau hat und wie schwer es ihn erwischt hat, wollte O’Leary nicht verraten. „Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch mehr Verletzte dazu bekommen. Die Belastung war mit fünf Spielen innerhalb von zehn Tagen zuletzt hoch.“ Deswegen folgt auf den trainingsfreien Montag heute eine freiwillige Einheit.

Nicht in Zusammenhang mit einer Verletzung stand die Berufung von Nachwuchstorwart Lennard Brunnert in den Kader für das Bremerhaven-Spiel. Vielmehr hatte sie mit Andreas Jenike zu tun, denn wenn bei seiner hochschwangeren Frau die Wehen eingesetzt hätten, wäre er direkt ins Krankenhaus gedüst und Anthony Peters hätte Jenikes Platz im Tor eingenommen. Jonas Neffin extra aus Weiden einzubestellen, hielt O’Leary für keine gute Idee. „Er hätte neun Stunden Fahrt auf sich nehmen müssen, um bei uns auf der Bank zu sitzen. So konnte er in Weiden spielen und trainieren.“ Auf diese Weise schnupperte Brunnert DEL-Luft.