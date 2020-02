Iserlohn. 150 Zuschauer sehen im Iserlohner Filmpalast den Triumph der Kansas City Chiefs über die San Francisco 49ers.

Super Bowl im Kino ein echtes Highlight

Im Kinosaal des Filmpalastes fieberten in der Nacht von Sonntag auf Montag rund 150 American-Football-Fans mit, als sich die Kansas City Chiefs den Super Bowl im Finale gegen die San Francisco 49ers holten. „Es war eine runde Sache und einfach eine tolle Veranstaltung“, meinte Angelika Lehmkühler vom Vorstand der Iserlohn Titans, die das Event bereits zum fünften Mal zusammen mit dem Team des Filmpalastes organisiert hatten.

Bereits um 22 Uhr ging es los, und viele Besucher stimmten sich frühzeitig auf das große Finale ein. Man konnte sich über die Arbeit der Titans informieren oder aber zum Fotoshooting wechseln. Fotos in Football-Ausrüstung oder gemeinsam mit der Cheerleadergruppe waren besonders gefragt. Und natürlich wurde vor dem Kick-off gegen 0.30 Uhr auch intensiv gefachsimpelt, wobei nicht so deutlich herauszufiltern war, wem die Sympathien in diesem Duell zufliegen würden.

Am besten dran waren da die ganz neutralen Zuschauer, die einfach nur ein hochklassiges und bis zuletzt außergewöhnlich spannendes Duell erleben wollten.

Rahmenprogramm der Titans findet großen Anklang

Zunächst hatten die Chiefs Vorteile, dann drehten die 49ers auf, aber im letzten Spielabschnitt machte das Team aus Kansas dank seines Querterbacks Patrick Mahomes 21 Punkte - die Entscheidung und der erste Titel seit 50 Jahren.

„Bei diesem tollen Spiel lief wirklich niemand Gefahr, irgendwann einzuschlafen. Es war nervenaufreibend, bis in die Endphase konnte man den Sieger kaum vorhersagen“, erläuterte Angelika Lehmkühler, die gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen, eine knappe kalbe Stunde nach Spielschluss, das Kino verließ und ebenso wie die vielen Gäste die Eindrücke eines spektakulären Duells erst noch verarbeiten musste. Viele von ihnen hatten sich nach dieser spektakulären Nacht für den Montag frei genommen.

Als imposant bezeichneten viele Besucher auch die Show in der Halbzeitpause, als die Superstars Jennifer Lopez und Shakira auftraten. Und alle waren sich später einig, dass der Super Bowl als Gemeinschaftserlebnis im Kino doch eine ganz andere Qualität besitzt, als wenn man ihn allein vor dem Fernseher verfolgen würde. Und die Titans waren einmal mehr froh, Werbung in eigener Sache und für American Football vor Ort betreiben zu können. Schließlich will der Verein in diesem Jahre wieder kräftig durchstarten.