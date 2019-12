Suche nach der Granulat-Alternative

Zu den großen Sportstätteninvestitionen im kommenden Jahr gehört in Iserlohn wie in Hemer die Renovierung eines am Ende der Lebensdauer angekommenen Kunstrasenplatzes. Im jeweiligen Sportausschuss wurde beschlossen, sich das Inceptum-Stadion am Seilersee bzw. die Overhoff-Arena am Damm vorzunehmen.

Beim Thema Kunstrasen hat man jedoch die im Frühsommer überaus hitzig geführte Mikroplastik-Diskussion noch im Ohr. Die bei modernen Anlagen übliche Verwendung von Gummigranulat wurde als Grund für die erhöhte Belastung mit umweltschädigender Wirkung ausgemacht, was zu kurzzeitig hysterischen Reaktionen führte. Sogar von Schließung und Rückbau bestehender Plätze war die Rede, mindestens aber vom Verbot, neue nach dieser Machart zu genehmigen.

Ausgelöst wurden diese Aktivitäten durch Zahlen des Fraunhofer Instituts, die sich später als unzutreffend erwiesen. Was wird also 2020 am Seilersee und im Dammstadion passieren, wenn es kein Gummigranulat mehr sein soll? In Iserlohn wird eine Entscheidung für Januar angekündigt. Dann soll festgelegt werden, welches Planungsbüro sich mit der Renovierung befasst. Sportbüroleiter Ralf Horstmann betont, dass man sich bereits mit Granulat-Alternativen befasst habe. Ernsthaft diskutiert werden soll eine Variante mit dichter stehenden „Grashalmen“, weil man eigentlich nicht den Schritt zurück machen möchte und erneut die sandverfüllte Kunstrasenfläche verlegen lassen will – mit all ihren bekannten Nachteilen wie etwa der drohenden Unbespielbarkeit bei Minustemperaturen.

Sandverfüllung wäre ein qualitativer Rückschritt

Genau diese Sandversion favorisiert aber der Hemeraner Sportausschuss für die Overhoff-Arena. Eine rund eine halbe Million Euro teure Baumaßnahme würde somit für die Spielfläche einen qualitativen Rückschritt bedeuten. Aber die Kommunen stecken nach der Mikroplastikdiskussion in einem Dilemma, weil die eigentlich zu bevorzugende Gummigranulatverfüllung wegen ausbleibender Förderung und unklarer Rechtslage aktuell nicht praktikabel ist.

Die Firma Polytan, einer der international führenden Kunstrasenanbieter und auch vor Ort bereits auf diversen Anlagen aktiv, hat sich in den letzten Monaten häufig mit der Mikroplastik-Diskussion auseinandersetzen müssen. „Die EU hat noch keine Entscheidung getroffen, ob Mikroplastik verboten werden soll“, erläutert Tobias Müller aus der Marketingabteilung des Unternehmens. Er verweist darauf, dass es in anderen Ländern eine Diskussion dieses Ausmaßes nicht gebe und ärgert sich, dass hierzulande in einer Art vorauseilendem Gehorsam eine Förderung der Plätze mit Gummigranulat gestrichen wurde, was einem Verbot gleichkommt. „Dabei ist das für Fußballer der beste Untergrund.“

Weil die Sachlage aber nun einmal so ist, müssen die Experten Alternativen präsentieren. Reine Sandverfüllung wird als Rückschritt angesehen, so dass Sand und Kork als Füllmaterial die Alternative wäre – im übrigen ebenso wie die Granulatvariante mit einem FIFA-Zertifikat versehen. Der Nachteil: Kork kann verwittern und ist sehr leicht, so dass er bei Starkregen in größeren Mengen ausgeschwemmt werden kann. „Und bei größerer Nachfrage dürften auch die Korkpreise steigen“, ergänzt Müller.

Vor der EU-Entscheidung wurden Fakten geschaffen

Die dritte Möglichkeit ist der unverfüllte Kunstrasen, bei dem die Fasern dichter stehen und zum Teil gekräuselt sind. Eben jene Version, über die in Iserlohn nachgedacht wird. Die dürfte allerdings teurer sein als die alte Sandvariante, die in der ersten Generation für alle Fußballplätze in Iserlohn verwendet wurde. Weil es zum Kunstrasen jedoch keine Alternative gibt, weil weder Rasen- noch Aschenplätze hinreichende Nutzungszeiten garantieren können, wird es für die Anbieter auch in Zukunft an Aufträgen nicht mangeln. „Aber es ist bedauerlich, dass die Variante, die aus Sportlersicht die besten Spieleigenschaften aufweist, durch falsche Fakten so in Verruf geraten ist“, sagt Polytan-Mann Müller.