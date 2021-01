Stürmer Joel Lowry verstärkt die Iserlohn Roosters

Iserlohn Der 29-Jährige spielte zuletzt in der AHL für die Springfield Thunderbirds.

"Wir haben noch einen Spieler gesucht, der noch eine gute Portion ,Toughness' in unser Spiel bringt und gleichzeitig spielerisch und schlittschuhläuferisch eine hohe Qualität hat", begründet Christian Hommel, Iserlohns Sportlicher Leiter, den Transfer. Ihm war der kanadische Flügelstürmer, der aus einer Eishockeyfamilie stammt, auf früheren Scoutingreisen aufgefallen. Hommel bevorzugt zwar die Verpflichtung von europaerfahrenen Importspielern, davon nahm er aber diesmal Abstand. "Wir haben uns für den besten verfügbaren Spieler entschieden", erklärt er.

Die Chancen stehen trotzdem gut, dass sich der Linksschütze rasch in Iserlohn einleben wird, denn ebenso wie Brody Sutter wurde Lowry im Nachwuchs der Calgary Buffaloes ausgebildet. Beide kennen sich daher schon bestens und gelten als gute Freunde. Auch mit Jake Weidner spielte Lowry zwei Jahre lang gemeinsam an der Cornell University. Das dritte bekannte Gesicht im Roosters-Kader ist Alex Grenier, mit dem er bei den Springfield Thunderbirds einige Partien absolvierte. Insgesamt kommt Lowry auf mehr als 200 Spiele und 87 Punkte.

Diese Konstellation hebt auch der Neue in der offiziellen Mitteilung der Roosters hervor: "Ich kenne schon ein paar Leute in der Mannschaft und habe nur Gutes über das Team, die Stadt und die Fans gehört. Es ist eine tolle Gelegenheit für mich, einem Team, das einen tollen Start hingelegt hat, mit meinen Qualitäten weiterzuhelfen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und gemeinsam alles dafür zu geben, dass wir die Playoffs erreichen."

Lowry wird das Trikot mit der Nummer 14 erhalten. Am vergangenen Wochenende traf er in Deutschland ein und begab sich unmittelbar nach seiner Ankunft bis zum negativen Ergebnis seines PCR-Eingangstests in Quarantäne und wird im Laufe dieser Woche die erforderlichen medizinischen Untersuchungen durchlaufen. Sollte auch der zweite PCR-Tests im Vorfeld der Partie gegen die Krefeld Pinguine negativ sein, steht seinem Roosters-Debüt im Heimspiel am Freitag praktisch nichts im Wege.