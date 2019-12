Hemer. Die Bogenschützen des BSC Iserlohn warten mit Einzel- und Mannschaftserfolgen auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Strukturierter Aufbau trägt Früchte

Bei der Bezirksmeisterschaft in Hemer überzeugten die Bogenschützen des BSC Iserlohn. Die Siege in den Mannschaftswertungen gingen in den Herrenklassen Recurve und Compound sowie in der Masterklasse Recurve dank der guten Einzelschützen an die Iserlohner. Die zweite Herrenmannschaft Recurve wurde Zweiter.

Nach dem Klassenwechsel in die Junioren- bzw. Herrenklasse bestätigten Mika und Niklas Lowack ihre hervorragenden Leistungen der Vorjahre und sicherten sich jeweils den ersten Platz in den Einzelwertungen. In der Schülerklasse B nahmen Sven und Lars Fischer die Gold- bzw. die Bronzemedaille mit nach Hause, Moritz Zink erreichte bei den Schülern A den vierten Platz. Bei den Damen freute sich Sabrina Linnemann über den zweiten Platz, Debütantin Iris Zink-Thiel wurde in der Masterklasse Dritte. Einen erstaunlichen Erfolg verbuchte Martin Weinert in seiner ersten Turniersaison mit Platz zwei in der Herrenklasse.

Mehrere Bausteine im Konzept der Nachwuchsförderung

Die Wettkampfsaison setzte sich mit dem zweiten Spieltag der Regionalliga in Iserlohn fort. Wie gewohnt lief der Spieltag reibungslos. Die Gäste aus Aachen bauten ihre Führung weiter aus, Düren und Barop platzierten sich vor den Iserlohnern, die auf Platz vier im Mittelfeld landeten. Dahinter reihten sich Arolsen, Hamm, Laufdorf und als Schlusslicht der CfB Soest ein.

Nicht nur die langjährigen Schützen des BSC, sondern auch die neu hinzugekommenen Aktiven zeigten in diesem Jahr beachtliche Leistungen. Die beiden Mannschaften in der Verbandsoberliga und der Regionalliga werden durch den Nachwuchs unterstützt. Das Konzept für die Jugendlichen besteht aus mehreren Bausteinen. Zunächst durchlaufen interessierte Neulinge die Anfängerkurse mit engmaschiger, strukturierter Betreuung durch mehrere Trainer. Anschließend steht im Trainingsbetrieb die individuelle Betreuung bei Material und Schießtechnik im Vordergrund. Darüber hinaus unterstützt der Verein leistungsorientierte Schützen, die nach Absprache zusätzlich trainieren.

Dieses Konzept gewährleistet einen systematischen Aufbau, nutzt das Know-how des Vereins und die Räumlichkeiten, so dass das Potenzial der Schützen ausgeschöpft werden kann. Erfolge und Mitgliederzuwachs sprechen für sich. Von den neun teilnehmenden Vereinen an den Bezirkstitelkämpfen stellte der BSC Iserlohn knapp ein Viertel des Teilnehmerfeldes. Insgesamt zwölf Einzelmedaillen und vier Mannschaftsmedaillen gingen in diesem Jahr an den heimischen Verein, der aktuell 106 Mitglieder zählt. Weitere Infos: www.bsc-iserlohn.de