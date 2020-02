Untere gegen obere Tabellenhälfte – so lässt sich das Programm des 19. Spieltages in der Fußball-Bezirksliga zusammenfassen. Das gilt besonders für das Iserlohner Quartett, das bis auf Kalthof im Abstiegskampf steckt und sich nach einem Erfolg sehnt.

SC Hennen - SSV Kalthof (Hin: 0:2)

Ausgangslage: Der SC Hennen verschaffte sich zuletzt durch den Sieg in Letmathe Luft im Abstiegskampf, aber natürlich weiß Trainer Holger Stemmann, dass nachgelegt werden muss. Auch Kalthof steht unter gewissem Zugzwang, die durch die 1:7-Packung in Lüdenscheid entstandene Wunde schmerzt noch. - Personal Hennen: Die Liste der Ausfälle ist lang. Dominik Essmann (Knie), Michael Weigelt (Sprunggelenk), Brian Prince (Schambeinentzündung) und Julian Wanzke (Achillessehne) sind verletzungsbedingt nicht dabei, Moritz Batze (Studium) fehlt ebenfalls. Der Einsatz von Nils Cala (Wadenprobleme) ist fraglich. - Personal Kalthof: Alle Spieler sind fit. - Hennen-Trainer Holger Stemmann: „Ich kann mich noch gut an das Hinspiel erinnern. Da waren wir nicht schlecht. In diese Begegnung gehen wir mit größtem Respekt. Es wäre natürlich wichtig, wenn wir den kleinen Puffer, den wir uns geschaffen haben, vergrößern könnten.“ Arlindo Henriques (Sportlicher Leiter SSV): „Die Jungs wissen, dass sie etwas gut zu machen haben, wobei ich lieber einmal 1:7 als viermal 0:1 verliere. Es soll nicht arrogant klingen, aber die drei Punkte sollten wir uns schon holen. Alles andere wäre eine Enttäuschung, schließlich gehen wir als Favorit ins Spiel.“

Blau-Weiß Voerde - ASSV Letmathe (Hin: 5:1)

Ausgangslage: Bei sieben Punkten Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist klar, was die Stunde für den ASSV geschlagen hat: ein Sieg muss her. Weil der obere Tabellennachbar FC Wetter zu Spitzenreiter Rot-Weiß Lüdenscheid muss, ließe sich der Abstand höchstwahrscheinlich verringern, wenn bei den Ennepetalern zumindest gepunktet wird. - Personal: Nur Maximilian Bradatsch (Oberschenkelverletzung) fällt sicher aus, bei den angeschlagenen Marcel Rathamone und Maurizio Justino besteht noch Hoffnung auf einen Einsatz. - ASSV-Trainer Marco Winner: „Wir müssen noch die Entscheidung abwarten, ob überhaupt gespielt werden kann. Voerde ist ja etwas höher gelegen, und einer unserer Spieler, der am Donnerstag beruflich in Voerde unterwegs war, berichtete, dass auf dem Platz mehrere Zentimeter Schnee liegen. Aber die Temperaturen sollen ja steigen. Ein Ausfall wäre schade, weil eine wirklich gute Trainingswoche hinter uns liegt. Die Jungs wollen.“

Türkiyemspor Hagen - Sinopspor Iserlohn (Hin: 5:0)

Ausgangslage: Angesichts von elf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer wirken die 13 noch ausstehenden Partien wie eine Sinopspor-Abschiedstour. Doch wenn beim Tabellenvierten die Überraschung gelingt, sieht die Welt schon wieder anders aus. - Personal: Nur ein Spieler fehlt, doch das ist mit Tarik Sentürk, der aus privaten Gründen nicht dabei sein kann, ausgerechnet der Kapitän. - Sinopspor-Interimstrainer Sezgin Albayrak: „Wir werden unser Bestes geben, das ist sicher. Wir sind davon überzeugt, dass es mit einem Sieg klappen kann, auch wenn Türkiyemspor ein starker Gegner ist. Unsere Jungs treten von Spiel zu Spiel unterschiedlich auf. Mal spielen sie sensationell, aber beim nächsten Mal fragt man sich ob sie alles verlernt haben.“