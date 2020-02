Deilinghofen. TV Deilinghofen zieht Vorjahresbilanz und steht in der Vereinsturnhalle vor großen Herausforderungen

Sportliche Erfolge und neue Kursangebote

In der Vereinsgaststätte „Stenner“ begrüßte der Vorsitzende Andre Mörschler rund 50 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des TV Deilinghofen.

Zunächst standen die Berichte des Vorstandes mit Fokus. Der Geschäftsführer und sportliche Leiter Leichtathletik Christian Ritter blickte auf das Geschehen bei den Leichtathleten zurück, das gekennzeichnet war von erfolgreichen Senioren, organisatorisch problemlos verlaufenden Wettkämpfen im Felsenmeerstadion sowie der erfolgreichen Talentsichtung im Grohe-Forum, aber auch immer weniger Nachwuchstalenten, die Spaß an Wettkämpfen haben.

Mörschler moniert fehlendes Engagement vieler Mitglieder

Weiter im Aufwind ist die Rhönradabteilung. Jugendwartin Friederike Falkenhagen berichtete von einer erneut erfolgreichen Teilnahme am Deutschland-Cup und mehreren Sponsoringaktionen. Andre Mörschler informierte über die neuen Angebote im Verein: Disc Golf, eine Fitness-Gruppe für „Männer im besten Alter“ sowie eine Rehagruppe im Bereich Orthopädie. Klare Worte fand der Vorsitzende für die nachlassende Hilfsbereitschaft der Mitglieder. „Es ist aus meiner Sicht ein Unding, dass bei fast 800 Mitgliedern all das, was im TVD in den vergangenen Jahren erreicht wurde, nur dem Engagement weniger zu verdanken ist.“

Beim Ausblick auf das neue Jahr stand die Sanierung der Heizungsanlage in der Vereinsturnhalle im Fokus. Finanziert wird sie zum großen Teil aus Fördermitteln des Programms „Moderne Sportstätten 2020“. „Nichtsdestotrotz wird die Maßnahme eine echte Herausforderung für den Verein, sowohl finanziell wie auch organisatorisch“, so Mörschler. Aus der Versammlung wurde angeregt, ein „Baustein“-Sponsoring zu initiieren, das Charly Stenner und Ingo Spieckermann organisieren werden.

Großen Raum nimmt traditionell der Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ ein. Folgende Sportler erhielten für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr eine kleine Anerkennung des Vorstandes: Zoe Ahl, Emily Schmerder und Christian Treese (alle Rhönrad); Marc Arendt, Moritz Gnoycke, Keanu Woitscheck, Manuela Rodrigues Borges, Katrin Kirchhoff, Ulf Spieckermann und Wolfgang Drees (alle Leichtathletik).

Für langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder mit Urkunde und TVD-Ehrennadel ausgezeichnet: Angela Haefs, Karin Spieckermann (beide 25 Jahre), Willi Mörschler (50 Jahre), Doris Blome (60 Jahre) und Willy Spieckermann (70 Jahre). Den Alfred-Vöpel-Gedächtnispokal erhielt Klaus Hennecke, der den TVD seit vielen Jahren unermüdlich unterstützt.

Bei den Vorstandswahlen sprachen die Mitglieder einmütig den zur Wahl stehenden Kirsten Spieckermann (2. Vorsitzende), Inge Spieckermann (Kassiererin) und Karin Borchmann (sportliche Leitung Turnen) ihr Vertrauen aus.

Folgende Termine wurden bekanntgegeben: 9. Mai: Teilnahme am Markt der Möglichkeiten in der Hemeraner Innenstadt, 16. Mai: Kreismehrkampfmeisterschaften Leichtathletik der Altersklassen U12/U14, 10. Juli: Abendsportfest, 22. August: Kinderleichtathletik, 4. Oktober: Felsenmeersportfest/Offene Vereinsmeisterschaften Leichtathletik.