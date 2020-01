Souveräner Sieg, aber noch keine Meisterfeier

Die Hockey-Herren des TuS Iserlohn stehen dicht vor dem Aufstieg in die 1. Verbandsliga.

Iserlohn. Hockey-Herren des TuS deklassieren Werne und sind dicht vor dem Ziel.

Die Meisterfeier musste trotz des souveränen Sieges über den Tabellendritten vertagt werden, weil auch Verfolger Oelde gewann. Dafür können die Hockey-Herren des TuS nun den idealen Rahmen für die Festivität schaffen, denn am 9. Februar empfangen sie den Tabellenzweiten in der Sporthalle der Gesamtschule und können den Aufstieg in die 1. Verbandsliga perfekt machen.





Hockey, 2. Verbandsliga: TuS Iserlohn - TV Werne 12:5 (5:2). „Wenn wir auf gute Gegner treffen, spielen wir in aller Regel auch besser“, meinte Kapitän Marvin Barabo nach dem Kantersieg. Größere individuelle Klasse und Kadertiefe des Spitzenreiters gaben in diesem Duell den Ausschlag, in dem Werne gelegentliche Nadelstiche setzte, unter dem Strich aber völlig chancenlos war.

Die Gäste gingen allerdings per Siebenmeter in Führung (8.), aber der Favorit schaltete gleich einen Gang hoch und sorgte für klare Verhältnisse. Barabo (Strafecke), Cem Atay, Jann Rinke und zweimal Andreas Busemeier schossen die 5:1-Führung heraus, ehe Werne mit dem zweiten Treffer für den Halbzeitstand sorgte. Im zweiten Durchgang hielten die Gäste noch zehn Minuten lang einigermaßen mit, als sie eine Antwort auf die Tore von Malte Mix und Atay fanden (7:4, 40.).

Aber dann drehte der TuS auf, holte sich für einige sehenswert vorgetragenen Spielzüge Szenenapplaus ab und machte in den folgenden zehn Minuten durch die Tore von Atay (2), Barabo und Max Lichtenheld alles klar. Nach dem fünften Werner Treffer setzte Mix schließlich den Schlusspunkt und rundete eine starke Gesamtleistung ab, die den siebten Sieg im siebten Spiel bescherte. Drei Runden vor Schluss hat das Team von Trainer Alexander Barabo acht Punkte Vorsprung auf Oelde II, echte Zweifel am erneuten Aufstieg gibt es somit nicht.

TuS: Hebbinghaus; M. Barabo, Ghodrati, Miczka, Rinke, Busemeier, Mix, Atay, Lichtenheld, Ramlau, Reidick.