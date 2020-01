Sinopspor lädt erstmals zum „Budenzauber“

Die Matthias Grothe-Halle ist am Wochenende Schauplatz der 38. Iserlohner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. In die lange Liste der Veranstalter des traditionellen Budenzaubers reiht sich mit Sinopspor Iserlohn ein noch junger Verein ein, der sich erstmals dieser Herausforderung stellt. Als Referenz kann der Bezirksligist auf die Durchführung mehrerer Integrationsturniere verweisen, sieht den Kampf um die Krone in der Waldstadt aber noch einmal als besondere Verpflichtung.

Jeweils 30 Helfer hat der Verein an den beiden Tagen im Einsatz und bemüht sich um einen reibungslosen Ablauf und ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Dazu tragen allerdings auch die 14 Mannschaften bei, die am Start sind. Schon bei der Auslosung war es zu Irritationen gekommen, weil erstmals seit Jahren auf eine Setzliste verzichtet wurde und nun die beiden heimischen Marktführer FC Iserlohn und Borussia Dröschede schon in der Vorrunde aufeinandertreffen.

Topduell in der Vorrunde für FCI und Borussia kein Problem

Borussen-Coach Dragan Petkovic sieht das allerdings ganz entspannt und sagt: „So gehen wir uns bis zum Halbfinale aus dem Weg.“ Darüber hinaus kündigt er an, dass man gegenüber der Kreismeisterschaft personell noch einmal zulegen wird. Sein Trainerkollege Mario Plechaty, beim Titelverteidiger FC Iserlohn an der Bande verantwortlich, geht ebenfalls entspannt an die Sache heran, betont aber: „Als klassenhöchster Verein muss unser Anspruch immer sein, dieses Turnier zu gewinnen.“ Beim amtierenden Kreismeister wird es personelle einige Veränderungen geben. „Wir setzen aber weiter auf junge Spieler, die Spaß daran haben, in der Halle zu spielen“, so Plechaty.

Eine Veränderung bringt der Vorrunden-Spieltag am Samstag mit sich. In rund viereinhalb Stunden will man die komplette Vorrunde über die Bühne bringen. Alle Gruppen spielen parallel. Los geht es um 12 Uhr mit der Partie der Gruppe A zwischen dem ASSV Letmathe und dem SC Hennen. Abgeschlossen wird der erste Tag um 16.15 Uhr mit der Partie zwischen dem VfK Iserlohn und den SF Sümmern. Das Highlight zwischen dem FC Iserlohn und Dröschede ist für 15.45 Uhr terminiert. Die Partien am ersten Tag dauern jeweils 13 Minuten.

Zwei Minuten länger laufen die Spiele ab der Zwischenrunde, die am Sonntag ebenfalls um 12 Uhr startet. Hier wird wieder nach dem Doppel-K.-o.-System gespielt. Um 14.33 Uhr soll der erste Finalteilnehmer ermittelt werden, um 15.41 der zweite. Das erste Finale ist für 16 Uhr angesetzt. Ein mögliches zweites Endspiel würde 20 Minuten später steigen.

Für die beiden Tage bietet Sinopspor Iserlohn ein Kombiticket für acht Euro an. Am Samstag beträgt der separate Eintritt für Normalzahler vier am Sonntag fünf Euro.