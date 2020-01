Iserlohn. Zweimal hieß es am Samstag in den Rollhockey-Bundesligen Cronenberg gegen Iserlohn.

Sieg und Niederlage für die ERGI

Sowohl die Frauen, als auch die Männer der ERG Iserlohn bekamen es am Samstag in der Rollhockey-Bundesliga Auswärts mit dem RSC Cronenberg zu tun. Über Sieg und Niederlage entschied in beiden Partien ein Tor, doch während die Männer zwischenzeitlich in Führung lagen und doch noch verloren, drehte das Frauen-Team einen Zwei-Tore-Rückstand – auch dank Rückkehrerin Maren Wichardt.

Rollhockey, Herren-Bundesliga: RSC Cronenberg - ERG Iserlohn 3:2 (1:1). Knappe Niederlagen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um einen Play-off-Platz werden gerne als schmerzhaft bezeichnet. Aber was bedeutet das schon im Vergleich mit der Erfahrung, die Nils Hilbertz nach etwa sieben Minuten machen musste? Zu diesem Zeitpunkt prallte er mit einem Gegenspieler zusammen. „Dabei hat er sich über dem Auge eine tiefe Platzwunde zugezogen, die mit sieben Stichen genäht wurde“, schildert Dirk Iwanowski, zweiter Vorsitzender der ERGI. Hilbertz wurde ins Krankenhaus gefahren wo er auch die Nacht verbringen musste, da Verdacht auf Gehirnerschütterung bestand.

Nach der Unterbrechung dreht die ERGI das Spiel

Für mehr als 15 Minuten musste die Partie, in der die ERGI einem frühen Rückstand hinterher lief, unterbrochen werden. Cronenberg traf bereits in der ersten Spielminute – jedoch nicht, weil die Iserlohner mental noch nicht im Spiel angekommen waren. Iwanowski: „Es war ein unglückliches Gegentor, weil der Schuss abgefälscht wurde.“ Nach der Unterbrechung spielte die Mannschaft von Alfredo Meier munter weiter und verdiente sich den Ausgleich durch Kai Milewskis Schuss in den Winkel (11.). „Das Spiel hatten wir im Griff“, sagte Iwanowski, der in der 36. Minute sah, wie Timon Henke einen Penalty zur Führung versenkte. Vier Minuten später kassierte die ERGI ein Kontertor, und es kam noch bitterer: Durch Iserlohns 15. Teamfoul bekamen die Gastgeber drei Minuten vor Schluss den spielentscheidenden Penalty zugesprochen. Zwei dieser Situationen hatte Torwart Patrick Heise entschärft, nun war er machtlos.

ERGI: Heise; Aleixo, Hilbertz, Milewski, Hegner, Pereira, Henke.

Tore: 1:0 (1.) Köhler, 1:1 (11.) Milewski, 1:2 (36.) Henke, 2:2, 3:2 (40., 48.) Thiel. - Blaue Karten: 1 - 0. - Teamfouls: 10 - 15.

Damen-Bundesliga: RSC Cronenberg - ERG Iserlohn 3:4 (3:1). Beim Comeback von Spielertrainerin Maren Wichardt eröffnete der Meister das Duell mit Cronenberg zwar vielversprechend, doch insgesamt ließ die erste Halbzeit viele Wünsche offen. Nach der schnellen Führung durch Katharina Neubert übernahmen die Gastgeberinnen das Kommando und besaßen deutliche Vorteile. „Wir waren einfach zu passiv“, monierte Wichardt. „Wenn man keinerlei Aggressivität an den Tag legt, darf man sich nicht wundern.“

Dass phasenweise schlecht verteidigt wurde und man bei zwei Gegentreffern Schützenhilfe leistete, war ein Thema in der Halbzeitpause. Da wurde Fraktur geredet, und das zahlte sich aus. Denn nach dem Wechsel stand eine andere Iserlohner Mannschaft auf dem Feld. Sie erhöhte das Tempo, mit dem konsequenten Pressing kam Cronenberg überhaupt nicht zurecht, so dass die Wende in diesem Spiel absehbar war.

Rückkehrerin Maren Wichardt führt die Wende herbei

Binnen sieben Minuten hatten Svenja Runge und zweimal Maren Wichardt den Rückstand in eine eigene Führung umgewandelt, weil nun viel Druck gemacht und mit der nötigen Konsequenz gespielt wurde. Die Gastgeberinnen kamen kaum noch zu gefährlichen Torchancen, die ERGI hatte alles im Griff. Ganz am Ende wurde es aber noch einmal spannend, weil es hüben wie drüben nach dem zehnten Teamfoul einen Strafstoß gab. Doch in beiden Fällen parierten die Torhüterinnen. „Der Sieg tut uns gut, aber wir haben auch gesehen, woran wir in den nächsten Wochen noch arbeiten müssen“, meinte die Spielertrainerin.

ERGI: Behrens; Firll, Wichardt, Runge, Oligschläger, F. Neubert, K. Neubert.

Tore: 0:1 (3.). K. Neubert, 1:1 (19.) Tacke, 2:1 (23.) Seidler, 3:1 (25.) Dicke, 3:2 (32.) Runge, 3:3 (35.) Wichardt, 3:4 (39.) Wichardt. - Teamfouls: 12 - 10