Iserlohn. Statt um Punkte und Tabellenplätze kämpfen die Fußballer um das Weiterkommen im Kreispokal.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SF Sümmern und VTS bereits in Runde drei

Die A-Kreisligisten Sportfreunde Sümmern und VTS Iserlohn haben am Donnerstag als erste Teams die dritte Runde des Fußball-Kreispokals erreicht. Auf dem Weg dorthin schalteten sie jeweils Ligakonkurrenten aus. Alle weiteren Entscheidungen fallen heute.

Die SF Sümmern schlugen die DJK Bösperde mit 12:0 (8:0), allerdings traten die Mendener mit einer Mischung aus zweiter und dritter Mannschaft an, beide spielen in der Kreisliga C. Für Sümmern trafen Christian Klockner (4), Andreas Grigorev (2), Jan-Georg Aichele, Mats Ephan, Dieter Hill, Marcel Potthoff und Aden Mustajbasil. Hinzu kommt ein Eigentor. Der VTS Iserlohn setzte sich glanzlos aber verdient mit 2:0 gegen die Iserlohner TS durch. „Es hätte höher ausgehen können, weil wir noch zwei, drei hundertprozentige Chancen vergeben haben“, sagte VTS-Co-Trainer Enver Aksoy. Fatih Üstün (22.) traf zum 1:0, um das gegen Spielende noch gezittert werden musste, weil auch die Gäste in der Schlussviertelstunde zu guten Chancen kamen. Mehmet Sentürk (87.) beseitigte alle Zweifel am Sieg des VTS.

Duelle auf Augenhöhe stehen auch heute an. Unter anderem empfängt A-Liga-Spitzenreiter SV Deilinghofen/Sundwig um 15.30 Uhr Bezirksliga-Schlusslicht Sinopspor Iserlohn. Zwar weiß Sinopspor-Trainer Özer Cakar, wie wichtig ein Erfolgserlebnis wäre, er betont aber auch: „Unser Fokus liegt auf der Liga.“ Er wird daher nicht die stärkste Elf aufbieten. Vor allem die Akteure, denen eine Gelbsperre und damit das Verpassen des Spiels gegen Hennen droht, laufen nicht auf.

Interessant dürfte auch die Partie der SG Hemer gegen den SSV Kalthof (15.15 Uhr) werden, schließlich liegen die SG (Kreisliga A) und der SSV (Bezirksliga) auf Spitzenplätzen. Kalthofs Trainer Stefanos Axourgos geht die Sache ähnlich an wie sein Kollege Cakar. „Man geht in jedes Spiel, um es zu gewinnen, aber die Meisterschaft hat Vorrang.“ Dass die Angelegenheit knifflig wird, weiß er aus Erfahrung. „Im letzten Jahr sind wir in Hemer ausgeschieden.“

Die weiteren Partien mit Iserlohner oder Hemeraner Beteiligung lauten: FC Eintracht Ihmert/Bredenbruch - SV Oesbern, SC Tornado Westig - VfK Iserlohn, SpVgg Nachrodt - ASSV Letmathe, VfL Platte-Heide - SC Hennen, VfR Lasbeck - Eintracht Ergste und TSV Ihmert - SF Hüingsen.