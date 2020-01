„Sechs-Punkte-Spiel“ gegen die Wild Wings

Jede Serie geht einmal zu Ende, aber vor allem wenn es sich um eine erfolgreiche handelt, gibt es dafür keinen richtigen Zeitpunkt. Äußerst ungünstig wäre es jedenfalls, wenn die Roosters heute aus dem Heimspiel gegen Schwenningen als Verlierer vom Eis gehen würden, denn damit wäre die Mannschaft von Jason O’Leary wieder Tabellenletzter.

Doch für den Trainer würde in diesem Fall keine Welt zusammenbrechen. Tragischer wäre der Boden auf Platz zehn, der verloren ginge, nachdem man sich zuletzt wieder auf zehn Punkte herangepirscht hat. „Deswegen ist Schwenningen ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt O’Leary, der hinzufügt: „Einige meinen, eine Niederlage gegen München wäre nicht so schlimm wie gegen die Wild Wings, weil die auch noch letzter sind. Aber wir liegen nur zwei Punkte vor denen, und jeder sieht, dass die Unterschiede zwischen siegen und verlieren in dieser Liga sehr knapp sind.“ Bei Tabellenführer München müssen die Roosters am Sonntag (19 Uhr) ran.

Für MacQueen gibt es ein Wiedersehen mit dem Ex-Team

Angesprochen auf das zunehmend erfolgreichere Powerplay-Spiel mit fünf Toren in den jüngsten beiden Spielen, argumentiert O’Leary ähnlich. „Ich weiß, dass es sich so anfühlt, als hätten wir uns irgendetwas besonderes ausgedacht oder großartig anders gemacht, aber tatsächlich haben wir einfach mehr Glück.“ Davon fehlte zuletzt gegen die heutigen Gäste eine ganze Menge. Zweimal sind Iserlohn und Schwenningen in dieser Saison bereits aufeinandergetroffen, beide Male siegten die Schwarzwälder mit 4:1.

Entscheidenden Anteil daran hatte ein Mann, der den Roosters jetzt nicht mehr weh tun kann: Jamie MacQueen. Beim ersten Vergleich im September war er am zwischenzeitlichen 1:1 beteiligt, bei der Begegnung am 1. November erzielte er zwei Tore. Heute Abend trifft er erstmals auf seine früheren Mitspieler.

Aber wer geht mit ihm aufs Eis? O’Leary wollte natürlich nicht alles preisgeben, aber eine ernstzunehmende Option dürfte Alexandre Grenier sein, der zuletzt gegen Krefeld passen musste. „Er hat trainiert“, bestätigte O’Leary. Im Tor erhält aller Voraussicht nach Andreas Jenike erneut den Vorzug gegenüber Anthony Peters, der zu Saisonbeginn noch die Nase vorne hatte. Jenike spielen zu lassen, sei allerdings keine Entscheidung gegen Peters. O’Leary erläutert: „Es waren ja beide zeitgleich verletzt. So bekam Jonas Neffin seine Chance gegen München. Andy war als erster wieder fit, und mit ihm haben wir die Serie gestartet. Warum sollte ich also wechseln?“ Ein Anliegen war es dem Roosters-Trainer bei diesem Thema, auch ein gutes Wort über den derzeitigen Ersatzmann zu verlieren. „Seine Einstellung ist top, er geht mit der Situation wie ein richtiger Profi um.“

Rückkehr von Marko Friedrich weiter völlig unklar

Auch für Marko Friedrich ist es eine schwierige Zeit. Seit sieben Wochen ist er aufgrund der schweren Gehirnerschütterung, die ihm am 24. November im Spiel gegen Adler Mannheim zugefügt wurde, außer Gefecht. Nach wie vor kann er nicht mit der Mannschaft trainieren, seinen eigenen Angaben zufolge ist auch weiterhin ungewiss, wann er wieder zurückkehrt.