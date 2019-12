Schwache Hinrunde, ein Trainer auf Abruf und offene Fragen

Mit dem 0:1 bei Schlusslicht YEG Hassel verpatzte der FC Iserlohn den Jahresabschluss in der Fußball-Westfalenliga, wo ihm wegen des spielfreien nächsten Wochenendes ein Überwintern in der Abstiegszone droht. Denn der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur zwei Punkte. Über die Situation des Vereins sprachen wir mit dem Vorsitzenden Jens Breer.

16 Spiele, 15 Punkte, Abstiegsgefahr: Hatten Sie ein solches Abschneiden in der ersten Serie für möglich gehalten?

Völlig ausschließen konnte man das nicht. Mir war klar, dass es mit der neuen Mannschaft schwer werden würde. Wir hätten sicher sechs Punkte mehr haben können, es ist manchmal wirklich unglücklich gelaufen. Aber dass wir aus den beiden letzten Spielen nur einen Punkt geholt haben, geht eigentlich gar nicht.

Zwischenzeitlich schien sich die Mannschaft stabilisiert zu haben. Doch dann kam die schwache zweite Hälfte in Neheim mit fünf Gegentoren und jetzt ein Spiel beim Tabellenletzten, bei dem der Trainer die mangelnde Einstellung beklagt. Wie konnte es dazu kommen?

Der Auftritt in Hassel war in der Tat bedenklich. Irgendetwas stimmt da nicht. Deshalb wird es in dieser Woche viele Gespräche geben, denn wir müssen den Problemen auf den Grund gehen und sie lösen. Wir wollten vor den beiden letzten Spielen nicht eingreifen, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir uns schon vorher eingemischt hätten.

An welche Maßnahmen denken Sie?

Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Erst führen wir die Gespräche.

Dem Vernehmen nach will Trainer Mario Plechaty nicht über die Saison hinaus beim FC Iserlohn bleiben. Wie gehen Sie damit um?

Er hat uns darüber informiert, dass er den zeitlichen Aufwand auf Dauer nicht leisten kann. Das müssen wir akzeptieren, wir sind hier nicht im Profibereich. Eigentlich war die Zusammenarbeit längerfristig angelegt, aber jetzt müssen wir umdenken.

Die Mannschaft steckt im Abstiegskampf, und der Trainer will aufhören. Ist das nicht ein großes Problem vor der zweiten Serie?

Es ist sicher ein Handicap, weil Spieler sich hinter dem Trainer verstecken können.

Ist auch ein Trainerwechsel in der Winterpause denkbar?

Wir werden in den nächsten Tagen über alles reden, auch über dieses Thema. Und wir werden uns auch den Kader genau anschauen, denn es liegt ja nicht an personellen Problemen, dass wir so wenige Punkte haben. Es fehlt sicher nicht viel, aber an einigen Stellschrauben müssen wir jetzt drehen.

Im Zuge des Trainerwechsels von Christian Hampel zu Mario Plechaty vor der laufenden Saison haben Sie betont, nicht zuviel Veränderung auf einmal zu wollen. Der sportliche Leiter Uli Sauerborn blieb im Amt. Aber der trägt die Verantwortung für die Zusammenstellung des Kaders. Muss man nicht auch für diese Position über Alternativen nachdenken?

Ich kann Ihnen heute nur sagen, dass wir einen klaren Plan haben. Wir werden uns auf Vorstandsebene abstimmen und in Kürze bekannt geben, welche Maßnahmen wir ergreifen werden.

Die erste Serie ist enttäuschend verlaufen. Was macht Sie zuversichtlich, dass es in der zweiten besser wird?

Wir haben einige gute Spieler dabei, und trotz der vielen Niederlagen waren wir ja kaum einmal völlig chancenlos. Wir werden einige Änderungen vornehmen, und dann bin ich sicher, dass es für den Klassenerhalt reichen wird. Aber die Einstellung muss natürlich bei allen stimmen, das ist die absolute Voraussetzung.