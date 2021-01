Schnelles Wiedersehen für die Iserlohn Roosters und die Haie

Iserlohn Traumtor-Schütze Taro Jentzsch ist in erster Linie erleichtert, dass bei ihm der Knoten geplatzt ist.

Das erste Viertel aller Partien in der Nord-Division der DEL ist absolviert, alle sieben Teams haben jetzt einmal gegeneinander gespielt. Mit zwölf Punkten, das macht exakt zwei Zähler pro Spiel, liegen die Roosters auf Platz zwei. Lediglich einmal blieben sie bislang ohne Punkte. Und wenn sie sich am Montag in Köln nicht noch zwei späte Treffer eingefangen hätten, dann würden sie jetzt von ganz oben grüßen.

Der Ärger diese letzten 67 Sekunden des dritten Drittels ist zumindest bei Trainer Jason O’Leary verflogen. „Ich bin überzeugt davon, dass meine Mannschaft aus dieser Erfahrung lernt und künftig bis zum Ende konsequent und fokussiert weiterspielt. Denn wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, dürfen wir in solchen Situationen nicht so locker agieren.“ Nun ist der letzte Gegner des ersten Saisonviertels auch der erste des nun beginnenden zweiten Saisonabschnitts, wenn die angedachten Partien gegen die Klubs aus der Süd-Division außen vor gelassen werden. Erstes Bully gegen die Kölner Haie ist heute um 20.30 Uhr.

Dass nur 48 Stunden zwischen beiden Partien liegen, gefällt dem Trainer, denn dadurch kommt schon ein bisschen das Play-off-Gefühl auf, das die Roosters im Frühjahr in vollen Zügen genießen wollen. Doch es ist Vorsicht geboten: Ein schlechter Tag kann bereits den Sturz aus den Top Vier bedeuten. Aber darauf deutet nicht viel hin, wenn man O’Leary zuhört. „Wir sind noch frisch, die Spieler haben richtig Lust, und ich glaube, dass wir auch heute gegen Köln wieder ein gutes Spiel zeigen werden.

Ein bisschen schienen die Haie Iserlohns Mann des Spiels unterschätzt zu haben: Taro Jentzsch. Der 20-Jährige handelte nicht nur beim siegbringenden Penalty ruhig und überlegt, von einer verblüffenden Eleganz war auch sein Solo über das ganze Spielfeld gekennzeichnet, das er in der 25. Minute mit dem Tor zum 2:1 abschloss. Sein Auftreten imponiert auch Jason O’Leary, der seinem Schützling ein hohes Maß an Intelligenz bescheinigt. Geplant war dieser Sololauf bei dem er die Kölner, die sich ihm halbherzig in den Weg stellten, wie Slalomstangen umkurvte, jedenfalls nicht, wie er am Tag danach schilderte. „Das hat sich ergeben. Ich hatte viel Platz und bin einfach mal vorangegangen.“ Die Gratulationen von Freunden ließen nicht lange auf sich warten und erreichten ihn zahlreich. Aber darauf bildet sich der Sommerneuzugang nichts ein, „Ich bin einfach nur froh, dass ich es hinter mir habe, dass es jetzt endlich mit dem ersten DEL-Tor geklappt hat, denn zuvor habe ich viele Chancenvergeben.“ Etwas vorsingen oder ähnliches musste er dem Team nicht. „Aber ich habe den Puck geschenkt bekommen.“

Auch zur Gesamtsituation hat Taro Jentzsch eine Meinung. „Wir haben zwar wie auch am Montag schon einige Punkte liegen gelassen, aber wir haben auch gezeigt, dass wir mit den guten Mannschaften mithalten können.“ Wer also mit der Spitze mithalten kann, gehört vielleicht schon selbst dazu. Dieser Frage ist Jason O’Leary aber gestern amüsant ausgewichen. „Keine Ahnung, ich schaue nicht so oft auf die Tabelle.“

Iserlohn Roosters –Kölner Haie

Heute, 20.30 Uhr, Seilersee

Roosters-Kader: Jenike, Schwendener – Johnston, Raymond, Ankert, Riefers, Buschmann, Orendorz – Jentzsch, Grenier, Whitney, Bailey, Sutter, Lautenschlager, Aubin, Raedeke, Fleischer, Friedrich, Weidner, Proske. Nicht dabei: O’Connor, Baxmann (beide verletzt), Hoeffel (Aufbautraining), Samanski (überzählig). Letzte Resultate Iserlohn: Kölner Haie 4:3 (A), Düsseldorf 5:6 (H) – letzte Resultate Köln: Iserlohn 3:4 (H), Berlin 0:5 (A)

Personelles: Jason O’Leary plant nicht sein Team gegenüber der Party großartig zu verändern. Dass Andreas Jenike im Tor bleibt, hat er bereits bekanntgegeben.

Statistisches: Wie gegen ei nige andere Mannschaften ebenfalls, so gab es auch am Seilersee bislang 40 Duelle mit den Kölner Haien. Bei 21 Siegen und 19 Niederlagen spricht die Bilanz knapp für die Roosters, das Torverhältnis ist mit 129:110 Toren deutlich im positiven Bereich.