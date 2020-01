Schnelles Spiel und viele Torchancen

Hemer. Das heimische Segwaypolo-Team ist Gastgeber des ersten „Butterflies-Cups“ in der Soccerhalle in Lendringsen.

Die Hemer Butterflies laden für das Wochenende 15./16. Februar zu ihrem ersten Indoor-Turnier ein. Der „Butterflies-Cup“ findet am Samstag von 10 bis 17 und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Neun Mannschaften gehen auf zwei Spielfeldern in der Soccerhalle Lendringsen an den Start.

Seit der Ausrichtung der Segwaypolo-Weltmeisterschaft im Jahr 2017 in der Overhoff-Arena in Hemer hat das Team rund um Mannschaftskapitän Thomas Averhage Spaß an der Gastgeberrolle gefunden und legt sich auch dieses Mal wieder ins Zeug, um einen reibungslosen Turnierablauf zu garantieren.

Neun Mannschaften kämpfen um den Titel

Es ist kein offizielles Turnier des internationalen Verbandes, der International Segwaypolo Association (ISPA), denn in der Halle kann unter anderem die vorgegebene Spielfeldgröße nicht eingehalten werden. So wird auch nicht Fünf gegen Fünf, sondern Vier gegen Vier gespielt. Die Spielzeit läuft nicht über viermal acht Minuten, sondern es gibt Halbzeiten à zehn Spielminuten. Insgesamt gehen neun Mannschaften aus Hemer (2), Solingen (2), Lohmar (2), Hannover/Bielefeld (2) und Balve an den Start, um die Erstauflage des Butterflies-Cups für sich zu entscheiden.

„Das Spiel in der Halle ist sehr interessant. Durch die Banden und das kleine Spielfeld wird das Spiel noch schneller und es kommt zu mehr Torchancen“, so Thomas Averhage. Der Spielplan wurde so ausgearbeitet, dass jedes Team, egal, wo es am Ende landet, möglichst viele Spiele hat. So spielt am Anfang jeder gegen jeden, ehe es dann in die Platzierungsspiele geht.

Die Butterflies gehen mit Team Red (Thomas Averhage, Nick Egger, Carmen Ahlers und Paul Davies), und Team Black (Harry Beckmann, Marcelo Andreatini, Udo Puhl und Stefan Liepe) an den Start. Paul Davies reist extra aus England an, damit auch das heimische Team mit zwei Mannschaften ins Turniergeschehen eingreifen kann. Nach dem ersten Turniertag steht ein gemeinsames Abendessen der Segwaypolo-Familie an.