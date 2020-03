Schneider folgt auf Spickhoff

Sümmern. SF Sümmern haben bei der Jahreshauptversammlung neuen Vorstandssprecher gewählt.

Die Sportfreunde Sümmern haben einen neuen Vorstandssprecher: Alexander Schneider wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig zum Nachfolger von Friedrich Spickhoff gewählt, der in den Ältestenrat des Vereins gewechselt ist.

Spickhoff eröffnete auch die gut besuchte Versammlung im Pfarrheim an der Burggräfte. Dort kamen die Mitglieder zusammen, kurz bevor das Coronavirus derartige Veranstaltungen unmöglich machte. In einem kurzen Resümee betonte Spickhoff, welche gesellschaftliche Stütze das Ehrenamt ist und präsentierte einen Rückblick auf die erfolgreiche Spielzeit 2018/19. Besondere Glückwünsche erhielten die Fußballerinnen für ihren Aufstieg in die Bezirksliga.

Es folgten die Berichte der Mannschaften und Abteilungen. Die erste Herrenmannschaft beendete die Saison auf Tabellenplatz sieben der Kreisliga A, die zweite Mannschaft verhinderte mit 28 Punkten in der Rückserie den Abstieg aus der Kreisliga B, während die Dritte Zehnter in der Kreisliga C wurde.

Mit einem hervorragenden vierten Platz beendete die zweite Damenmannschaft die Saison. Auch bei der Jugend rund um den Vorstand mit Mirko Trattner, Dirk Bunkowski und Roland Schnick gab es Erfreuliches zu berichten. Denn neben der Tatsache, dass alle Jugendmannschaften mit Spielern und Trainern voll besetzt werden konnten, gab es unter anderem den Aufstieg der B-Juniorinnen in die Bezirksliga zu feiern.

Die Kassenprüfer bescheinigten Finanzchef Marc-Philipp Müller die ordnungsgemäße Führung der Kasse, die Entlastung des Vorstandes folgte. Bei den von Franz-Josef Bomnüter geleiteten Wahlen wurden Julian Engelmann (Schiedsrichterobmann) Jörg Dorstmann (Alte Herren), Andrea Nagel (Bodyforming und Funktionsgymnastik) in ihrem Ämtern bestätigt. Den Jugendvorstand bilden nun nur noch Bunkowski und Schnick. Heinrich Zimmer (Lauftreff) und Ulrich Blömer (Walking) behielten ihre Posten ebenfalls. Dem Ältestenrat gehören neben Spickhoff wie bisher Hermann Wrede, Franz-Josef Bomnüter, Theo Graf, Reinhard Schäfer, und Peter Jordan an. Abschließend bedankte sich der Vorstand ganz besonders bei den ausgeschiedenen Friedrich Spickhoff sowie Mirko Trattner und ehrte die Jubilare.