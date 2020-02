Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SC Hennen erwartet den Spitzenreiter

Iserlohn. Während sich Regionalliga-Schlusslicht TuS Iserlohn weiter auf Abschiedstour befindet und am Sonntag um 17 Uhr in der Almelohalle Spitzenreiter VC Freudenberg empfängt, findet das Volleyball-Highlight des Wochenendes in der Waldstadt eine Klasse tiefer in der Damen-Oberliga statt.

Samstag um 18 Uhr erwartet der Tabellenvierte SC Hennen den vier Punkte besser gestellten Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II in der Ortlohnhalle. Da sich die Gastgeberinnen am letzten Spieltag einen bösen Patzer in Datteln geleistet haben, ist die Ausgangsposition vor dem Topspiel keineswegs optimal. Vielmehr ist es so, dass der SC diese Partie gewinnen muss, um den Anschluss zur Spitze zu halten. dafür wäre allerdings eine erhebliche Leistungssteigerung erforderlich.