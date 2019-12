Veserde/Iserlohn. Reiter geben Termine für 2020 bekannt.

RV Iserlohn-Süd eröffnet Saison

Bei der Jahreshauptversammlung des Märkischen Reiterverbandes wurden die Turniere für die neue Saison festgelegt.

Im heimischen Raum richtete der RV Iserlohn-Süd sein Turnier auf der Anlage am Wixberg vom 21. bis 25. Mai aus. In Balve geht es 2020 auch um die Olympiaqualifikation, die deutschen Meisterschaften werden vom 7. bis 10. Mai ausgetragen. Das Pfingstwochenende ist fest reserviert für den Reiterverein Kalthof. Vom 29. Mai bis 1. Juni richtet der Verein sein großes Turnier mit Prüfungen bis zur schweren Klasse aus.

Im Juli gibt es nur ein Turnier im Märkischen Kreis. Auf der Anlage des RV Hemer-Oese starten die Aktiven in Springprüfungen bis zur schweren Klasse. Das Finale zum Equiva-Jugend-Cup findet im August in Menden statt. Auf der Anlage Müller in Ostsümmern werden dann vom 21. bis 23. August nicht nur die letzten Wettkämpfe zur Jugend-Trophy ausgerichtet, es gibt auch Springen und Dressurprüfungen bis zur schweren Klasse. Die Märkischen Meisterschaften finden erneut auf der Karlshöhe in Halver statt, und zwar am 19./20. September.

Jugend-Team-Championatersetzt zwei Wettbewerbe

Erstmals gibt es im nächsten Jahr ein Jugend-Team-Championat auf E- und A-Niveau in der Dressur und im Springen. Bei vier Qualifikationsturnieren kann ein Team dann Punkte sammeln. Im Finale, das an zwei Wochenenden in Meinerzhagen stattfindet, wird dann das erfolgreichste Team geehrt. „Dieses Championat soll den Jugendpokal und den Jugendwimpel ersetzen. Da wir in den letzten Jahren kaum Resonanz bei diesen Wettkämpfen hatten, erhoffen wir uns durch diese Neuerung wieder mehr Teilnehmer,“ so Sportwart Manni Dippong.

Neben der Terminplanung stand auch der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 an. Finanziell steht der Verband auf einer gesunden Basis und wird auch im nächsten Jahr wieder Lehrgänge im Springen und der Dressur anbieten. Einstimmig wurde der Vorstand entlastet.