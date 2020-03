Nach solchen Spielen mag man bedauern, dass die Saison schon beendet ist. Die Roosters verabschiedeten sich jedenfalls mit einer tadellosen Vorstellung aus der Serie und gewannen verdientermaßen beim Tabellendritten, dessen Plan sie durchkreuzten, den DEL-Vereinsrekord auf 100 Punkte auszubauen.





Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 1:4 (1:1, 0:3, 0:0). Das Minimalziel vor der Schlussrunde, nicht als Tabellenletzter durchs Ziel zu gehen, verfolgten die Sauerländer im ersten Drittel mit beachtlicher Entschlossenheit. Sie waren bei Straubings Auftaktoffensive hellwach, ein präziser Pass aus der eigenen Zone leitet Michael Clarkes Vorstoß ein, der gekonnt abschloss. Gut zwei Minuten waren gespielt. Die Roosters schafften es fortan, die Tigers vom eigenen Tor fernzuhalten, die wenigen Drangperioden überstanden sie relativ problemlos.

Der Ausgleich der Hausherren lag beileibe nicht in der Luft, und wie er zustande kam, sorgte für reichlich Diskussionen. Denn bei Gläßls Schuss von der blauen Linie behinderte Ex-Roosters Turnbull Keeper Anthony Peters eindeutig, und es blieb rätselhaft, weshalb den Schiedsrichtern das auch beim Videostudium nicht auffiel. Ganz im Bilde waren sie ohnehin nicht immer und pfiffen bei Iserlohner Unterzahl ein Icing. Jene gegen Drittelende erforderte noch einmal die volle Konzentration, denn Ryan O’Connor saß nach einem Stockschlag vier Minuten in der Kühlbox. Aber das Penalty-Killing der Gäste stimmte in diesem ersten Abschnitt.

In der ersten Pause sprach Julian Lautenschlager bei Magenta Sport von einem guten Drittel, womit er natürlich richtig lag. Aber es kam noch besser, denn nach einem forschen Auftakt der Tigers übernahmen die Sauerländer das Kommando und erspielten sich gute Chancen. Lautenschlager besaß bei einem Break die erste, anschließend standen Weidner und Petan vor dem zweiten Tor.

Das erzielte dann Daniel Weiß. Mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung setzte er die Scheibe in den Winkel. Und im Powerplay legte Iserlohn eine Minute später nach, als Ryan O‘Connor im Gewühl vor dem Tigers-Tor die Übersicht behielt.

Straubing hat keine Chance, ins Spiel zurück zu finden

Dem eigenen Gehäuse, das Peters sehr gut hütete, ließen die Sauerländer wenig anbrennen, Großchancen wie jene für Connolly blieben die Ausnahme. Und als Michael Clarke nach einem abgewehrten MacQueen-Schuss kurz vor Drittelende das vierte Iserlohner Tor erzielte, nahm der siebte Auswärtssieg der Saison endgültig Form an. Straubing bemühte sich im Schlussabschnitt natürlich, diesem Spiel doch noch eine Wende zu geben, besaß auch einige gute Möglichkeiten, aber die Gäste verteidigten mit großem Engagement.

Und sie verbuchten durchaus Gelegenheiten zum Ausbau ihres Vorsprungs. Mike Halmo brachte die Scheibe auch im Netz unter, aber sein Stock war eindeutig zu hoch (50.), und Jamie Mac Queens Großchance vereitelte Vogl mit einer Klasseparade (52.). Beide Mannschaften durften dann vor dem Endspurt noch einmal etwas verschnaufen, denn eine gesprungene Plexiglasscheibe musste ausgetauscht werden. Straubing erhielt danach im Powerplay noch einmal die Chance zur Resultatsverbesserung, aber Peters und seine Vorderleute machten weiterhin einen tadellosen Job. Als das Tor ausblieb, gaben die Tigers das Spiel verloren und die Gäste durften jubeln.