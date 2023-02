Roosters trotzen langer Busfahrt mit shut out und drei Punkten

Mannheim. Mit einer starken Leistung gewinnen die Iserlohn Roosters mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) bei den Adlern Mannheim und halten sich weiter im Rennen um Platz 10.

Nicht gerade optimal geriet die Anreise der Roosters nach Mannheim. Aufgrund einerVollsperrung auf der Autobahn kam der Bus gerade noch rechtzeitig an der SAP-Arena an, sodass es direkt ins Aufwärmtraining ging. Zudem gab’s auch noch einige personelle Änderungen, Casey Bailey und Ryan O’Connor fehlten, dafür kehrten Sena Acolatse, Sebastian Streu und auch Maxim Rausch, der erst gestern nach seiner Ausleihe vom Zweitligisten Crimmtschau nach Iserlohn zurückgekehrt war.

Guter Auftakt trotz später Anreise

All das sollte die Gäste jedoch nicht an einem guten Auftakt hindern. In der Defensive stabil agierten die Sauerländer schnell und geradlinig nach vorn. Sie entschärften so Mannheims übliches Anfangsfeuerwerk. Eric Cornel verbuchte für die Gäste nach Anthony Rechs Vorlage die erste gute Chance (5.). Iserlohn hatte Glück, dass Krämmer zunächst nur das Kreuzeck traf (7.) und Tim Benders Patzer in eigenen Zone auf Lehtivuori von erneut starken Hannibal Weitzmann zwischen den Pfosten vereitelt wurde. Beide Teams agierten mit hohem Tempo. Émile Poirier verpasste nach einem guten Move die Führung während Cornel aus der neutralen Zone heraus ebenfalls nur das Gestänge anvisierte und Weitzmann gegen Plachta und Gaudet rettete. Dass es hierfür noch nicht einmal eine Minute brauchte, spiegelte das schnelle Geschehen aus dem Eis wieder. Die gute Form konnten die Roosters im Powerplay fortsetzen. Zwar blieben sie trotz guter Chancen durch Chris Brown, Kaspars Daugavins und Cornel zunächst ohne Treffer, setzten bei Fünf gegen fünf dann erfolgreich nach. Daugvains Schuss fälschte Poirier noch ab und hatte Glück, dass Adler-Goalie Brückmann sich die Scheibe mit dem Schoner selbst über die Linie schob. Doch damit nicht genug. Maciej Rutkowski reagierte am schnellsten, als die Scheibe von der Mannheimer Bande zurücksprang und er im zweiten Versuch auf 2:0 erhöhte. Zwischen beiden Treffern lagen gerade einmal 12 Sekunden. Zu Drittelende rettete nach Loibls Schuss zunächst der Pfosten bevor Weitzmann Holzers Einzelaktion entschärfte.

„Wir haben heute nichts zu verlieren. Die lange Busfahrt hält uns nicht auf“, gab sich Maciej Rutkowski in der Drittelpause selbstbewusst.

Selbstbewusst gingen die Roosters auch ins zweite Drittel. Gegen die anrennenden Gastgeber ließ sie nichts anbrennen. Auch dank eines überragenden Hannibal Weitzmann. Erneut blieb er gegen Holzer (26.) Sieger, ebenso entschärfte er Katic Schuss und konnte bei Larkins Rebound (27.) auf das Außengestänge vertrauen. Iserlohns Schlussmann reagierte auch gegen Donovan (29.) und Loibl (2x) und Cramarossa (31.) überragend. Wie schon gegen Ingolstadt war Weitzmann wieder ein Garant. Offensiv hatten Streu (32.) nach Doppelpass mit Eugen Alanov und Sven Ziegler (35.) per One-Timer den dritten Treffer auf dem Schläger.

Weitzmann erneut Garant für wichtige Punkte

Im Schlussabschnitt hielten die Roosters die Adler vom eigenen Tor geschickt fern. Erst in den letzten fünf Minuten erhöhte Mannheim angesichts der drohenden zweiten Heimpleite in Folge den Druck, kam aber an Weitzmann nicht vorbei. Auch nicht, als Mannheims Coach Bill Stewart alles auf eine Karte setzte. Émile Poirier übte sich 49 Sekunden vor Abpfiff derweil im Weitwurf und beförderte die Scheibe aus der eigenen Zone regelwidrig ins Mannheimer Tor. Nach Cornels entscheidenden Bullygewinn traf Brown aus der Drehung von der Grundlinie zum 3:0-Entstand ins verwaise Adler-Gehäuse. Nach dem Erfolg über Ingolstadt fuhren die Roosters gegen das nächste Spitzenteam der DEL drei wichtige Punkte im Kampf um die Per-Playoffs ein. Und ganz nebenbei kann man am Seilersee auch die letzten rechnerischen Abstiegssorgen ad acta legen.

"Das war heute ein schönes Beispiel, wie jeder seine Rolle akzeptiert hat und zum Teil der Mannschaft beigetragen hat. Wir hatten nach der langen Anfahrt keine Zeit in Routinen zu fallen und haben einfach Eishockey gespielt. Ich hoffe, dass wir endlich zur Konstanz finden", freute sich Hannibal Weitzmann über den Sieg.

Tore: 0:1 (14:55) Poirier (Daugavins, Acolatse), 0:2 (15:07) Rutkowski (Raedke), 0:3 (59:12) Brown (Ankert, Cornel/ EN/4-6)

