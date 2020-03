Iserlohn. Der zurückgekehrte Torwart wurde in der zu Ende gehenden Saison zum Publikumsliebling am Seilersee.

Die Iserlohn Roosters machten es spannend und versprachen nicht zu viel: Wenige Tage, nachdem auf Facebook ein Video auftauchte, in dem zunächst jemand Unbekanntes ins Büro von Manager Christian Hommel kommt, um einen Vierjahresvertrag zu unterschreiben, wurde das Geheimnis kurz vor dem Westschlager gegen die Kölner Haie in Form eines zweiten kurzen Films gelüftet. Es war Torwart Andreas Jenike, der den Roosters treu bleibt. Das sorgte in der ausverkauften Eissporthalle für großen Jubel.

Derartige Treuebekenntnisse sind im Profisport selten geworden. Und wenn Jenike, der übrigens in beiden Videos mitwirkte, über seine Beweggründe spricht, dürfte vielen Fans noch einmal warm ums Herz werden. „Ich hatte zuerst den Gedanken, meine Karriere hier zu beenden. Darüber habe ich mit Homsi ehrliche und konstruktive Gespräche geführt. Und ich glaube, dass ich mit meiner Mentalität, mit meiner Arbeitseinstellung und mit meinem Charakter sehr gut zu den Eigenschaften der Roosters passe.“ Angebote von anderen Vereinen gab es keine. „Ich hatte mich ja auch nicht auf den Markt geworfen. Darum ging es mir auch gar nicht.“ Gültig ist der Vertrag zwar nur für die DEL, aber selbst im Abstiegsfall würde Jenike nicht automatisch das Weite suchen. „Wenn es so kommen sollte, muss Vieles neu festgelegt werden, und wir müssten uns dann nochmal zusammensetzen. Aber es nicht so, dass ich automatisch weg bin, falls wir absteigen sollten. Ich fühle mich hier sehr wohl und muss kein sinkendes Schiff verlassen.“

Schwierige Situationen ist der 31-Jährige gewohnt. Davon gab es im Laufe der zu Ende gehenden Saison mehr als ihm lieb sein konnte. Und das gleich zu Beginn. Das Trainerteam setzte auf Anthony Peters als Torwart, und der hielt so stark, dass es keinen Grund für einen Wechsel gab. „Damit war ich natürlich nicht zufrieden, weil ich das Gefühl hatte, eine gute Vorbereitung gehabt zu haben. Anthony hat seine Sache ja tatsächlich gut gemacht.“

Dann folgte die tiefe Delle in den Monaten November und Dezember, die aber intern nicht dazu geführt hat, dass gleich alles in Frage gestellt wurde. Abgesehen vom ersten Heimspiel gegen München, als Jonas Neffin seine Sternstunde im Roosters-Tor erlebte und ohne Gegentor blieb, war es Jenike, der die wenigen Siege festhielt oder höhere Niederlagen verhinderte. Dadurch wurde er häufig von den Fans gefeiert, während andere mitunter hart kritisiert wurden. „Ich hatte aber immer das Gefühl, dass wir die Unterstützung hatten, solange der Kampf da war.“

Jenike führt die schwierige Phase auf den großen Umbruch in der Sommerpause zurück. „Unglaublich viele Weichen mussten neu gestellt werden und viele Prozesse mussten ineinander greifen. Das brauchte einfach Zeit. Das wichtigste in dieser Saison war, dass es eine positive Entwicklung gegeben hat, auch wenn man natürlich nicht von einer guten Saison sprechen kann, weil die Play-offs klar verpasst wurden. Aber wir sind auf einem guten Weg, uns für die Zukunft erfolgreich aufzustellen.“

Das zweite Kind lässt noch auf sich warten

Die Mechanismen fingen um den Jahreswechsel herum an zu greifen – zu spät. Die spielfreie Zeit beginnt am Sonntag mit der Schlusssirene, aber an Urlaub denkt Jenike nicht. Es ist kein Geheimnis, dass er kurz davor steht, zum zweiten Mal Vater zu werden. „Meine Frau und ich schauen inzwischen von Tag zu Tag.“ Auch die Öffentlichkeit wartet seit Wochen auf die freudige Nachricht. In den jüngsten Spielen kam Plan B zum Tragen – Peters hütete das Tor und auf der Bank nahmen neben Jenike entweder Jonas Neffin oder U17-Torwart Lennard Brunnert Platz. Zusätzlich zum Mannschaftsbus waren die Roosters mit einem Pkw am jeweiligen Spielort, in dem Jenike nach Iserlohn gebracht worden wäre. „Die Sache wurde trotzdem etwas überspitzt dargestellt. Man konnte ja den Eindruck gewinnen, dass meine Frau schon im Krankenhaus liegt. Aber ich bin sehr froh, dass mir der Verein in dieser Sache sehr viele Freiheiten gibt.“

Eigentlich wollte Jenike bei allen Spielen dabei sein. Aber dann funkte Trainer Jason O’Leary dazwischen. „Er sagte, dass er mir das nicht verzeihen würde, wenn ich die Geburt verpasse. Im Nachhinein bin ich froh, wenn Jason mich gar nicht erst mitgenommen hat. Das zeigt seine Größe auf menschlicher Ebene.“