Roosters enttäuschen auf der ganzen Linie

Eine herbe Klatsche kassierten die Roosters im Westderby, denn zu keinem Zeitpunkt waren sie auf Augenhöhe mit der gastgebenden DEG. Nach der zuletzt guten Phase zeigt die Leistungskurve der Sauerländer nach drei Niederlagen in Folge nun wieder nach unten, und Trainer Jason O’Leary war über diese Pleite arg enttäuscht.





Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters 5:1 (2:0, 3:1, 0:0). In der Landeshauptstadt spürte man, dass das Wolfsburg-Spiel von Freitag bei Spielern wie Verantwortlichen noch präsent war. Alex Grenier erklärte vor der Partie, warum er nach dem 2:3 nicht für ein Interview zur Verfügung stand: „Ich war sauer, es war kein guter Zeitpunkt“, sagte er gegenüber „MagentaSport“. Manager Christian Hommel hatte ebenfalls noch an den Fehlern der Schiedsrichter zu knacken. „Solche Entscheidungen dürfen einfach nicht passieren. Das haben 4000 Zuschauer gesehen, das war ein herber Rückschlag. Ich hoffe, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt.“

Gegentreffer nach nur 20 Sekunden kassiert

Eine Reaktion zeigte dass Team, aber nicht im positiven Sinne. Denn nach 20 Sekunden lagen die Roosters bereits zurück. Chris Rumbles Pass vor dem eigenen Tor verpasste Grenier, Jerome Flaake nahm das frühe Gastgeschenk gerne an. Das schon angeknackste Selbstvertrauen der Sauerländer hatte einen frühen Dämpfer erhalten. So gelang auch nichts beim ersten Powerplay, stattdessen musste Anthony Peters gegen Olimb einen Unterzahltreffer verhindern. Insgesamt lief bei den Gästen nicht viel zusammen. Das Bemühen war durchaus zu erkennen, aber die Umsetzung scheiterte meist an technischen Defiziten.

Allein die erste Reihe schien den Geist des Wolfsburg-Spiels etwas besser verdrängen zu können, ohne dass jedoch Zählbares dabei heraussprang. Die DEG hatte daher wenig Mühe, das Spiel zu bestimmen. Einmal schnell gespielt, wirkte die Roosters-Abwehr desorientiert und hatte Glück, dass Flaake nur den Pfosten traf. Nach dem Powerbreak sorgte Alex Petan für die einzige gefährliche Aktion vor dem DEG-Gehäuse im ersten Drittel.

Die erhoffte Initialzündung blieb danach aus, auch das zweite Powerplay war schwach. Kurz vor der Pause folgte der nächste Nackenschlag. Iserlohn schaffte es nicht, sich zu befreien, Barta drückte aus der Drehung mit Ablauf der Strafe gegen Tobias Schmitz die Scheibe über die Linie. „Das war kein gutes Drittel. Wir waren immer hinten dran, immer einen Schritt zu spät. Dass wir nicht bereit sind, darf uns als Profis nicht passieren. Wir versuchen, dass es jetzt besser wird“, fand Jens Baxmann in der Pause klare Worte.

Die Hoffnung auf Besserung wurde allerdings früh begraben. Düsseldorf behauptete in der IEC-Zone die Scheibe, Gardiner bediente Kammerer, der das 3:0 besorgte. Peters hatte erneut keine gute Figur abgeben und verließ seinen Kasten für Andreas Jenike. Der sollte jedoch die Abfuhr auch nicht verhindern können. Zwar ließ Tim Fleischer mit einer frechen Einzelaktion aufhorchen, doch zu mehr reichte es nicht.

Düsseldorf kann den Vorsprung mühelos verwalten

Jenike verhinderte zunächst gegen Buzas in Überzahl (25.), Barta (26.) und Gardiner (28.) einen höheren Rückstand, doch kurz darauf traf Olimb aus dem Gewühl zum 4:0. Jake Weidner gelang zwar unter Niederbergers Mithilfe der erste Roosters-Treffer, doch Düsseldorf hatte auch darauf die passende Antwort in Form des 5:1. Baxmann war gegen Adam und Flaake allein auf weiter Flur, seine Kollegen kamen erst am eigenen Tor in der Rückwärtsbewegung an, als die Scheibe im Netz lag.

In der Folge bemühten sich die Roosters noch um Schadensbegrenzung. Doch weder Petan, noch der schwache Grenier und MacQueen nutzten in Überzahl ihre Möglichkeiten. Im Schlussdrittel kontrollierte Düsseldorf seinen Vier-Tore-Vorsprung. Lediglich Petan hätte frei vor Niederberger etwas Ergebniskosmetik betreiben können, er schlug die Scheibe aber weit über das Tor. Für die neunte Niederlage in Folge bei der DEG und die gleichzeitig vierte Saisonpleite gegen den Westrivalen spielte das aber auch keine Rolle mehr.„Das war heute ein Totalausfall. So darf man nicht auftreten, wenn man noch einen Push auf den zehnten Platz machen will“, redete Daniel Weiß nach der Partie bei „MagentaSport“ Klartext.