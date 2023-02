Roosters blamieren sich in Bietigheim

Bietigheim. Eine herbe 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)-Pleite kassierten die Iserlohn Roosters bei den Bietigheim Steelers und lassen nach dem 1:2 am Freitag gegen Düsseldorf drei weitere Punkte im Kampf um die Play-offs liegen.

Die Nachmittagsergebnisse stellten die Roosters in Bietigheim unter Zugzwang. Berlin und Frankfurt fuhren jeweils drei Punkte im Kampf um Platz zehn ein. Die Vorbereitung auf die Pflicht beim Tabellenletzten war schon mal problemlos gelaufen. Fünf Stunden hatten die Sauerländer für die Busfahrt vom Seilersee ins Ellental gebraucht. Greg Poss hatte sich auf der Fahrt angeschaut, wie Wolfsburg nach einer 3:0-Führung gegen Frankfurt noch mit 3:4 verlor. „Auch sie haben das jetzt geschafft“, so sein launiger Kommentar.

Iserlohn trat bei den Steelers mit dem gleichen Line-Up wie gegen Düsseldorf auf. Greg Poss warnte vor der Partie eindringlich, den Gegner nach deren 2:8-Pleite gegen Augsburg auf die leichte Schulter zu nehmen: „Das wird ein schweres Spiel.“ Die heimischen Fans forderten von den Steelers ein Reaktion zu zeigen, „Absteigen kann man, Arsch aufreißen muss man“ stand auf einem Banner. Die Voraussetzungen dafür waren mit elf Stürmern und fünf Verteidigern alles andere als optimal.

Roosters mit Fehlstart und gegnerischem Penalty bei Überzahl

Alles andere als optimal lief es für die Roosters im Auftaktdrittel. Die Steelers spielten wie erwartet befreit auf und kämpften um jeden Zentimeter Eis während die Gäste fahrig agierten. Außer Fernschüssen fiel ihnen nicht viel ein. Bezeichnend für den schlechten Auftritt war die Szene in der 7. Minute im Powerplay. Casey Bailey leistete sich in der neutralen Zone einen dicken Patzer, Keränen lief frei auf Roosters-Goalie Andreas Jenike zu und wurde von Ryan O‘Connor penaltyreif am Abschluss gehindert. Ein gegenerischer Penalty bei eigener Überzahl dürfte in der 64-jährigen Geschichte des Iserlohner Eishockeys wohl auch ein Novum sein. Jenike rettete in letzter Sekunde mit der linken Kufe gegen Keränen den Penalty ab. Der Nachschuss über die Linie die Linie zählte nicht mehr. Nur mit Glück lag das Poss-Team noch nicht zurück. Das änderte sich aber drei Minuten später. Steelers-Kapitän Maione versetzte Kaspars Daugavins in der defensiven Zone wie einen Anfänger und klinkte zur verdienten Führung ein. Der Lette hätte kurz drauf seinen Patzer wettmachen können, setzte aber völlig freistehend die Scheibe über das Tor. Greg Poss platzte in der Unterbrechung sichtlich der Kragen und stauchte die Spieler zusammen. Die Standpauke schien aber zu verpuffen. Denn in der nächsten Szene leistete sich Chris Bigras ein überflüssiges Foul und hatte Glück, dass er für den Check gegen den Jaspers Kopf nur zwei Minuten aufgebrummt bekam. Was aber nicht ohne Folgen blieb. Beim Move von Strech aus der neutralen Zone schauten die vier Iserlohner Eis fast bewegungslos zu, wie Bietigheims zweitbester Torschütze die Scheibe zum 2:0 unter die Latte drosch. Das Schlusslicht hatte seine Chancen eiskalt ausgenutzt. Und wollte nun mehr. Eine schnelle Kombination mit Kuqi setzte Kneisler nur knapp neben das Roosters-Gehäuse. Erst ein Patzer von Renner hinter dem eigenen Tor verhalf Iserlohn dann zum glücklichen Anschlusstreffer durch Poirier. Dass Bailey mit der ersten Pausensirene es schaffte, die Scheibe am leeren Tor vorbei zu befördern, spiegelte den schlechten Auftritt Iserlohns wieder.

Maciej Rutkowski: „Wir sind nicht bereit“

Wer dachte, dass sich daran im zweiten Drittel etwas ändern sollte, wurde enttäuscht. Denn Bietigheim machte munter weiter wo sie aufgehört hatten. Naud nahm beim Schuss von Stretch Jenike die Sicht, O‘Connor kratzte im letzten Moment die Scheibe aus dem Torraum. Im zweiten Versuch war Lepaus dann erfolgreicher, als er im zweiten Nachsetzen zum 3:1 einschob. Émile Poiriers Defensivarbeit war in dem Moment zu halbherzig. Neben der mangelhaften Abwehrarbeit lief auch offensiv bei den Roosters bis auf ein paar Einzelaktionen nichts zusammen. Kurios war dann die Entstehung des 2:3. Maciej Rutkowski profitierte davon, dass Steelers-Goalie Brenner bei seinem Schuss die Kelle reinhielt und die Scheibe von seinem Rücken ins Tor tropfte. Die große Chance um die Partie zu drehen, bot sich den Roosters in einem vierminütigen Powerplay. Das Überzahlspiel geriet jedoch zu einem Offenbarungseid. Weil kaum geschossen wurde, sprang nicht eine einzige Chance heraus! Im Gegenteil, nach einem fahrlässigen Scheibenverlust von Daugavins zog Preibisch davon und konnte von Jenike nur mit einem Beinstellen gestoppt werden. Bietigheim verpasste es, seine zahlreichen Überzahlchancen zum Ausbau der Führung zu nutzen. Der knappe Rückstand war äußert schmeichelhaft für Iserlohn. Eugen Alanov setzte derweil seinen Schuss bei freier Bahn kläglich übers Tor. Dass sich Hubert Labrie kurz vor der zweiten Pause eine dumme Strafzeit einhandelte, passte ebenfalls zur indisponierten Vorstellung der Gäste. Ebenfalls passend war dazu Japsers 4:2 ganze 0,6 Sekunden vor Drittelende. Keiner der vier anwesenden Blau-weißen hatte ihn am Torschuss gehindert. „Wir sind nicht bereit. Wir lassen viel zu viel zu. Wir müssen in den letzten zwanzig Minuten aufwachen“, machte auch Rutkowski bei Magenta Sport keinen Hehl aus dem schlechten Auftritt seines Teams.

Baileys macht mit Fehlpass Aufholjagd zunichte

Der Pfostenschuss von Sven Ziegler hätte vielleicht ein Hallo-Wach-Moment sein können. Doch weil auch das Powerplay abermals ungenutzt verstrich, blieb es beim Zwei-Tore-Rückstand. Der sich sogar vergrößerte. Eine Klassepass von Maione verwerte Jaspers zum 5:2. Elf Minuten blieben den Roosters derweil noch, um die Blamage abzuwenden. Eric Cornel verkürzte mit einem trockenen Schuss auf 3:5. Nur Jenike verhinderte, dass Weiß nach einem katastrophalen Fehlpass von Tim Bender den Drei-Tore-Abstand wiederherstellte. Stattdessen schaffte Poirier in Überzahl den Anschluss. 140 Sekunden vor Abpfiff setzte Greg Poss alles auf eine Karte. Aber erneut ging diese Maßnahme nach hinten los. Bailey passte direkt auf Keränen, der zum 6:4 ins leere Tor einnetzte. Während die Roosters eine blamable Vorstellung abgeliefert hatten, hatten sich die Steelers den Allerwertesten aufgerissen.

Tore: 1:0 (10:00) Maione (Jasper, Berger), 2:0 (13:23) Stretch (Maione/5-4), 2:1 (16:55) Poirier (Braun), 3:1 (21:26) Lepaus (Berger, Schüle), 3:2 (25:45) Rutkowski, 4:2 (39:59) Jasper (Lepaus, Schüle/5-4), 5:2 (49:22) Jasper (Maione, Lepaus), 5:3 (52:49) Cornel (Labrie), 5:4 (54:44) Poirier (Brown/5-4), 6:4 (59:31) Keränen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe